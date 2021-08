Intensivstation am Krankenhaus Roding wird geschlossen

Die Sana Kliniken im Landkreis Cham werden voraussichtlich am Freitag, den 20. August, den Betrieb der Intensivstation am Krankenhaus Roding einstellen und die Station bis zum 31. August komplett abziehen. Das hat die Pressestelle der Sana-Kliniken, die alle drei Krankenhäuser im Landkreis Cham betreiben, am Donnerstag auf BR-Anfrage mitgeteilt.

Intensivmedizin nur noch in Cham

Die Intensivmedizin soll künftig im Landkreis am Krankenhaus Cham konzentriert werden. Die fünf Rodinger Intensivbetten werden aber nicht nach Cham verlegt, wo es bisher neun solche Betten gibt. Stattdessen wird in Cham der sogenannte IMC-Bereich erweitert. Das sind Betten, die zwischen Intensiv-und Normalstandard liegen. Auch dort könne beatmet werden, hießt es.

Besorgnis bei der Stadt

In Roding reagieren die Verantwortlichen besorgt, auch wenn schon länger klar ist, das das Rodinger Krankenhaus insgesamt als stationärer Klinikbetrieb aufgegeben werden soll. Bürgermeisterin Alexandra Riedl (Freie Wähler) sagte heute dem BR, sie sei "total enttäuscht", dass die Intensivstation nun plötzlich quasi "über Nacht" geschlossen werden soll und das, noch bevor klar ist, wann genau Roding den versprochenen Gesundheitscampus als Ersatz für das Krankenhaus bekommen wird.

"Ich hoffe, dass Rodinger Patienten auch künftig gut versorgt werden, und dass es für die Mitarbeiter gut ausgeht." Bürgermeisterin Alexandre Riedl

Angst vor vierter Welle

Sie hoffe außerdem, dass "die vierte Coronawelle nicht so einschlägt, dass man den Rodinger Betten hinterher weinen muss". Damit spielt die Bürgermeisterin darauf an, dass Roding in der Pandemie Covid-Schwerpunktkrankenhaus war, also die meisten Covid-Patienten aus dem Landkreis dort versorgt wurden.

Die Sanakliniken erklären dazu, dass seit dem 9. Juli kein Covid-Patient mehr stationär an den Kliniken war. Man werde aber die weitere Pandemieentwicklung "genau beobachten, um im Bedarfsfall zeitnah reagieren zu können". Für die Covid-Versorgung bleibe die Innere Medizin am Standort Roding "weiterhin maßgeblich," so die Pressestelle. Covid-Patienten mit nicht so schwerem Verlauf sollen also auch weiterhin nach Roding kommen.

Ambulantes Gesundheitszentrum geplant

Die Sana-Kliniken planen mittelfristig, das Krankenhaus Roding in ein ambulantes Gesundheitszentrum umzugestalten, unter anderem mit Facharztpraxen. Das soll Schritt für Schritt geschehen. Künftig sollen auch alle ambulanten Operationen in Roding durchgeführt werden, auch die, die bislang am Krankenhaus Cham durchgeführt wurden. Ab wann genau, dafür gibt es noch keinen konkreten Termin, so der Sprecher.

Landrat zeigt sich einverstanden

Laut dem Chamer Landrat Franz Löffler sei es von Anfang an klar gewesen, dass die Umstrukturierung des Rodinger Krankenhauses Maßnahmen wie die Schließung der Intensivstation mit sich zieht. Dies wurde bereits 2020 im Kreistag einstimmig beschlossen. Mit der Konzentration in Cham soll für den gesamten Landkreis eine medizinische Verbesserung erreicht werden.