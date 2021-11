Intensivbetten werden knapp: Springt die Ampel auf Rot?

Die bayernweite Sieben Tage Inzidenz liegt bei fast 250 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ein neuer Rekord. Spitzenreiter sind die oberbayerischen Landkreise Mühldorf (650,7), Miesbach (620) und Traunstein (614,7). In Südostbayern, aber auch in Schwaben, steigen die Fallzahlen drastisch. Und das sieht man auch in den Krankenhäusern. Fast die Hälfte der bayerischen Landkreise meldet am Dienstag, dass nur noch wenige Intensivbetten frei sind.

Dem Geschäftsführer der bayerischen Krankenhausgesellschaft Roland Engehausen bereitet das Sorge. Immer mehr Intensivbetten sind mit Covid-19 Patienten belegt. "Das größte Problem sind die Intensivkapazitäten, weil wir bayernweit und auch darüber hinaus 20 Prozent Belegung mit Covid-19-Patienten haben, überwiegend ungeimpfte Patienten." Das Problem: Wenn Intensivbetten belegt sind, müssen neue Patienten, zum Beispiel Notfälle oder Unfall-Patienten, in andere Krankenhäuser weitergeschickt werden.

Noch mehr Patienten erwartet

Überlastete Häuser wie die Innklinik Mühldorf haben planbare Eingriffe wie Hüft-oder Knie-OPs stark zurückgefahren. Für Engehausen, den Chef der bayerischen Krankenhausgesellschaft, reicht die derzeitige Impfquote Bayerns nicht aus, um die Situation zu entschärfen. Dafür sei die Inzidenz momentan zu hoch. Und das könnte zu noch mehr Spannungen in den Kliniken führen. "Die Intensivbelegungen laufen immer etwa zwei bis drei Wochen den Inzidenzzahlen nach." Deshalb geht er davon aus, dass in den kommenden Wochen noch mehr Corona-Patienten eingeliefert werden.

Laut Divi-Intensivregister lagen am Dienstag 455 Covid-Patienten auf bayerischen Intensivstationen, fast 100 mehr als noch vor sieben Tagen. Engehausen erwartet, dass noch im Laufe der Woche über 600 Intensiv-Corona-Patienten registriert werden. Dann springt die sogenannte Krankenhaus-Ampel, die ausschlaggebend für die Corona-Maßnahmen ist, auf Rot.

Was passiert, wenn es rot wird?

Was dann passiert ist noch unklar. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek nimmt den Anstieg der Fallzahlen ernst. "Wenn sich die Ampel mit dieser Dynamik weiterentwickelt, wird die Farbe wechseln. Dann müssen wir jetzt schon Maßnahmen ergreifen", sagt er. Einen Lockdown solle es nicht geben. Holetschek will bei der Kabinettssitzung am Mittwoch neben der Situation in den Krankenhäusern vor allem das Thema Präsenzunterricht in der Schule besprechen. Roland Engehausen fordert von der Politik Verbesserungen für die Pflegeberufe. Aufgrund des derzeitigen Fachkräftemangels befürchtet er bei steigenden Patientenzahlen weitere Engpässe beim Pflegepersonal.

Strafzahlungen für Extra-Anstrengungen?

Ein weiteres Ärgernis für die Krankenhäuser sind mögliche Strafzahlungen. Das Klinikum Fürth hat in den sozialen Medien ein Video veröffentlicht, in dem die bundesweit geltende Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) kritisiert wird. Sie besagt im Grunde, dass Kliniken ausreichend Personal in pflegeintensiven Bereichen haben müssen, um eine qualitativ ausreichende Versorgung gewährleisten zu können. Die Untergrenzen werden dabei als maximale Anzahl von Patienten pro Pflegekraft festgelegt.

Das Problem: Die Untergrenze wird derzeit in vielen Kliniken unterschritten. Dies liegt laut Dr. Manfred Wagner, dem medizinischen Direktor der nicht-operativen Bereiche im Klinikum Fürth, an der steigenden Zahl von sowohl Covid-19- als auch Nicht-Covid-19-Patienten sowie dem Pflegekräftemangel in der Branche. Dies führe derzeit zu einer Situation, dass sich das Personal um mehr Patienten als vorgeschrieben kümmern muss. "Wir werden also nicht nur nicht belohnt, sondern bestraft."

Zwar sieht das Gesetz bei starken Erhöhungen der Patientenzahlen Ausnahmen vor, für die die Krankenhäuser die Personaluntergrenzen unterschreiten dürften. Doch eine Sprecherin des Fürther Klinikums fürchtet auf BR-Nachfrage für 2021 trotzdem Sanktionszahlungen bei gleichzeitig hohen bürokratischen Hürden, um Ausnahmetatbestände bei Nichteinhaltung geltend machen zu können.