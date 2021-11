Intensivbetten knapp: Flug mit Corona-Patienten ab Memmingen

In Kaufbeuren waren nach Daten des DIVI-Intensivregisters vom Freitagmorgen alle Intensivbetten belegt. Drei Viertel der Intensivpatienten hier sind Corona-Patienten. In mehreren weiteren schwäbischen Landkreisen gab jeweils noch ein belegbares Intensivbett. Die Vorbereitung für Flüge in den Norden Deutschlands schreiten unterdessen weiter voran. Noch am Freitag soll ein erster Flug in Memmingen starten. Für den Zweckverband Augsburg, der unter anderem auch die Krankenhäuser in Donauwörth, Aichach und Schwabmünchen umfasst, wurden insgesamt 15 Patienten für eine Verlegung per Flugzeug angemeldet.

Flugtransport nur bei Patienten mit guter Prognose

Zwei Maschinen der Bundeswehr kommen nach Beyers Bayers Angaben für die Flüge in Frage. Eine könne sechs Patienten betreuen, die andere vier. Die Patienten müssten nicht zwingend aus Augsburg kommen, sondern möglicherweise auch aus Aichach, Schwabmünchen oder Kempten. Das werde noch geprüft. Denn nicht jeder Intensiv-Coronapatient könne per Rettungswagen zum Flughafen gebracht und dann in den Flieger verladen werden: „Dem Patienten muss es so gut gehen, dass er einen längeren Transport gut übersteht", betont Beyer, Kranke mit schlechter Prognose könnten nicht transportiert werden.

Patienten-Flüge könnten Kliniken kurzfristig entlasten

Der Augsburger Mediziner begrüßt die geplante Verlegung per Flugzeug sehr. Beyer spricht von einem Zeichen der Solidarität innerhalb Deutschlands. "Es hilft uns jetzt in jedem Fall, wieder Luft zu bekommen", so der Ärztliche Direktor. Allerdings werde das nicht lang vorhalten: "Ich befürchte, dass wir bis Weihnachten in großem Umfang mit der Covid-Krise beschäftigt sein werden und dass die Zahl der intensivpflichtigen Patienten weiter ansteigen wird", erläutert der Augsburger Mediziner.

Viele Krankmeldungen beim Pflegepersonal

Besorgt äußerte sich Beyer zur Situation des Pflegepersonals. Die Mitarbeiter seien völlig erschöpft. Es gebe im Uniklinikum zwar keine Kündigungswelle, aber eine hohe Krankheitsquote. Man versuche, das Personal zu unterstützen, mit Supervision und psychosozialen Maßnahmen, so Beyer. Allerdings: "Die Hemmschwelle, dass mal einer sagt, ich kann nicht mehr und will, dass einer mir hilft, die ist schon sehr hoch."

Beyer rechnet auch im Norden mit steigenden Corona-Patientenzahlen

Dass im Norden derzeit noch Klinikkapazitäten vorhanden sind, erklärte Beyer damit, dass das Virus in der letzten Welle von England aus eine Nord-Süd-Bewegung vollführt habe. Die aktuelle Deltavariante hingegen sei momentan vor allem im südlichen Teil des Landes stark verbreitet, aber sie werde jetzt auch in den Norden der Bundesrepublik wandern - "und dann sind natürlich die Abverlegungsmöglichkeiten noch begrenzter", so Beyer.

Gute Erfahrungen mit Verlegung von Corona-Patienten

Beyer blickt auf gute Erfahrungen mit Flügen für Corona-Patienten zurück. Die Verlegung könne zwar eine zusätzliche Belastung für darstellen, die meisten würden das aber sehr gut wegstecken. Er erinnert sich an Patienten, die in der ersten Corona-Welle aus Italien nach Augsburg gebracht worden waren: "Die Augenblicke, wo sie dann erwacht sind und realisiert haben, dass sie ganz woanders sind, das war gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt." Die Freude und Dankbarkeit sei viel größer gewesen, es seien später auch viele entsprechende Briefe ans Klinikum gegangen.