Intensivbetten in Oberfrankens Kliniken werden knapp

Die Zahl der freien Intensivbetten ist in Oberfranken vielerorts knapp geworden. So gibt es im Landkreis Hof von insgesamt 17 Intensivbetten derzeit kein freies Bett mehr. Das geht aus den Zahlen des Registers der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervor.

Intensivmediziner befürchten Engpässe

Bayernweit ist die Lage auf den meisten Intensivstationen beherrschbar. Doch die Zahl der Patienten, die dort behandelt werden müssen, steigt wieder an. Intensivmediziner befürchten Engpässe in den kommenden Wochen.

Intensivstation: In Kulmbach ist die Lage ernst

Auch in Kulmbach ist die Lage ernst: Dort ist aktuell nur eines von 27 Betten nicht belegt.

Des Weiteren sind in den Städten Bamberg (drei von 33) und Coburg (drei von 32) weniger als zehn Prozent der Intensivbetten verfügbar. Die Städte liegen damit im roten Bereich.

Freie Betten in Lichtenfels, Wunsiedel, Bayreuth und Bamberg

In Lichtenfels und Wunsiedel sowie in den Landkreisen Bamberg und Bayreuth sind dagegen noch mehr als 25 Prozent der Intensivbetten frei. Zudem ist zu beachten, dass nicht alle Patienten in den Intensivbetten aufgrund einer Corona-Infektion behandelt werden. So sind beispielsweise in den 17 belegten Intensivbetten in Hof nur vier Patienten aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in intensivmedizinischer Behandlung.

In vielen unterfränkischen Regionen sind über 90 Prozent der Betten belegt, aber ebenfalls nicht nur mit Corona-Patienten.