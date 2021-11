Intensiv-Pflegerin: "Wir sind müde, erschöpft und wütend"

Weil die Zahl der Intensivpatienten stark steigt, wurden bereits in fünf bayerischen Regierungsbezirken alle nicht notwendigen Operationen verschoben. Die Oberpfalz wird diesem Beispiel wohl bald folgen müssen, darin waren sich die Diskussionsteilnehmer am Mittwochabend bei "jetzt red i" im BR Fernsehen live aus Amberg einig.

Auf dem Podium antworteten die gesundheitspolitische Sprecherin der BayernSPD Ruth Waldmann und der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag Bernhard Seidenath (CSU).

Pflege auf Corona-Intensivstation am Limit

Besonders eindrücklich schilderte Krankenschwester Tanja Dandorfer die Situation auf der Corona-Intensivstation. "Wir sind müde, wir sind erschöpft, wir sind wütend, weil wir sehenden Auges in eine Katastrophe laufen", sagte sie. Zwar hat auch das Klinikum St. Marien in Amberg seine Kapazitäten so weit es geht aufgestockt. Die Versorgung von Corona-Patienten bindet jedoch ungleich mehr Personal und Zeit, als andere Intensiv-Patienten. "Wir arbeiten am Limit", betonte Dandorfer.

Der Anästhesist Rainer Weis aus dem Barmherzige Brüder Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf berichtete, dass dort nun planbare Operationen verschoben werden. Man habe bereits in den letzten Corona-Wellen die Situation geübt, meinte er. Trotzdem fehle jetzt das Personal, weil viele Pflegekräfte im Laufe der Pandemie an ihre Grenze gekommen sind und Stunden reduziert haben.

Klaus Emmerich vom "Bündnis Klinikrettung" kritisierte, dass die Kliniken unterfinanziert sind und nie auf eine Pandemie, sondern immer nur auf durchschnittliche Auslastung ausgerichtet wurden. "Wir haben zu wenig Personal und zu wenig Kapazitäten", sagte der ehemalige Vorstand der Landkreiskrankenhäuser in Sulzbach-Rosenberg. "Und dann kommt der Kollaps."

CSU-Politiker Seidenath: Verschnaufpause war zu kurz

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag Bernhard Seidenath (CSU) gab zu, dass die aktuelle Situation trotz aller politischer Bemühungen noch schlimmer sei, als vergangenes Jahr. Man habe versucht, durch die Impfung vorzubauen, so Seidenath. "Wir haben auch versucht, das Personal bei der Stange zu halten", betonte er. "Aber wir haben selber gesehen, dass die ersten drei Wellen wahnsinnig viel an der Substanz gezehrt haben, dass die Verschnaufpause länger hätte sein müssen." Auch die Notwendigkeit der Auffrischungsimpfungen hätte "keiner so richtig auf dem Schirm gehabt", meinte er. Entsprechend überlastet seien jetzt die Intensivstationen.

Es fehle nicht an Intensivbetten, sondern am Personal. Pflege sei wegen der Arbeitszeiten ein "schwieriger Beruf", so der CSU-Gesundheitspolitiker. Er nannte aber Versuche der Politik, um den Beruf attraktiver zu machen. Beispielsweise sei die Ausbildung reformiert und Bürokratie abgebaut worden. Zuschläge für Nacht- und Wochenenddienste sollten außerdem nach Willen der Union steuerfrei gestellt werden. Seidenath bedauerte, dass dieses Vorhaben noch nicht vom Bundesfinanzministerium bestätigt wurde.

SPD-Politikerin Waldmann kritisiert Krankenhausampel

Für die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD im Landtag Ruth Waldmann liegt der Fehler darin, dass nicht vor der Pandemie bereits für bessere Bedingungen in der Pflege gesorgt wurde. Um den Beruf attraktiver zu machen, plädierte sie für bessere Bezahlung und den Pflegekräften "auf Augenhöhe" verantwortungsvolle Tätigkeiten zu übertragen. Ärzte könnten Aufgaben entsprechend delegieren und an anderer Stelle für Entlastung sorgen. Vor allem aber müsse an den Personaluntergrenzen festgehalten werden.

Deutliche Kritik übte Waldmann an der "Krankenhausampel", die innerhalb von kürzester Zeit von Gelb auf Rot gesprungen ist. "Ich habe mir seit dem Sommer den Mund darüber fusselig geredet, dass diese Krankenhausampel als Instrument untauglich ist", sagte die SPD-Gesundheitspolitikerin. "Sie ist erst angesprungen, als überall in Bayern die Betten schon knapp waren. Das kam letztlich mit Ansage, denn die Inzidenzen sind schon viel länger gestiegen."

Kommt die Impfpflicht für das Pflegepersonal?

Rund 20 Prozent der Pflegenden haben sich im Verlauf der Pandemie aus ihrem Beruf verabschiedet. Angesichts dessen sprachen sich sowohl Bernhard Seidenath als auch Ruth Waldmann in der Sendung gegen eine Impfpflicht speziell für Pflegekräfte aus. "Eine Pflicht, einen Zwang daraus zu machen, so weit würde ich nicht gehen", meinte der CSU-Politiker, obwohl Ministerpräsident Markus Söder sich genau dafür zuletzt ausgesprochen hatte. Die Gefahr sei zu groß, dass dann noch mehr Pflegekräfte fehlen würden, so Seidenath.

Ruth Waldmann meinte, dass zunächst weiter Aufklärung über die Impfung betrieben werden muss. Wenn die Impfquote trotzdem nicht steige, könne man überlegen, ganze Einrichtungen zur Corona-Impfung zu verpflichten. Das müsse dann aber nicht nur für Pflegekräfte gelten, sondern auch für alle Ärzte, "bis hin zur Putzkraft", sodass man die Maßnahme dann besser begründen könne.