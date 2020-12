Intensiv-Kapazitäten im Raum Landshut werden knapp

Die Intensiv-Kapazitäten in den Kliniken im Großraum Landshut "gehen zur Neige". Das erklärte am Donnerstag Jürgen Königer, der ärztliche Leiter der Krankenhaus-Koordination im Rettungsdienstbereich Landshut. Sein Aufgabengebiet umfasst die Landkreise Landshut, Dingolfing-Landau, Kelheim und die kreisfreie Stadt Landshut. Die Lage sei unglaublich dynamisch und ändere sich rasend schnell.

"Wir steuern auf den Punkt zu, an dem die Intensiv-Kapazitäten in unseren Kliniken zur Neige gehen." Jürgen Königer, ärztlicher Leiter der Krankenhaus-Koordination

Personalmangel verschärft die Situation

Das Problem liege weniger an einem Material-Engpass, sondern vielmehr an fehlendem Personal zur Betreuung der Intensiv-Patienten. Denn auch unabhängig von Corona seien die Intensiv-Betten in den Kliniken der Region stark belegt – unter anderem durch Herzinfarkte, Unfälle oder Schlaganfälle. Bereits jetzt müssten manche Patienten landkreisübergreifend verlegt oder transportiert werden, weil in der Region Landshut zeitweise die Kapazitäten erschöpft sind. Manche Patienten müssten in Kauf nehmen, dass sie nicht ins nächste Krankenhaus gebracht werden können und womöglich weiter weg behandelt werden müssen. Eine Reha-Klinik im Raum Kelheim werde derzeit zu einer Art "Hilfskrankenhaus" umgewidmet, damit die transportfähigen Patienten aus den Akutkliniken hier bis zu ihrer Genesung weiter behandelt werden können, in den regionalen Häusern aber gleichzeitig wieder Platz für Notfälle geschaffen wird.

Übergangskliniken sollen helfen, Engpässe zu überwinden

Die planbaren Operationen werden verschoben, so der Klinik-Koordinator, damit die Ressourcen für die Beatmung und Behandlung von Covid-Patienten verwendet werden können. Große Probleme bereiten Patienten, die aus medizinischer Sicht eigentlich nicht mehr stationär behandelt werden müssten, aus Gründen von Quarantäne, Aufnahmestopp oder Personalüberlastung aber nicht mehr in ihre Heime zurückverlegt werden können. Die belegten Betten in den Kliniken würden aber bereits wieder dringend gebraucht. Deshalb werde gerade eine Art "Übergangsklinik" eingerichtet, damit solche Fälle zwar bestmöglich untergebracht werden, die stationären Kapazitäten für akute Notfälle und Covid-Behandlungen aber wieder in größerer Anzahl zur Verfügung stehen.