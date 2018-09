Intendant des Theater Hofs bekommt Ehrenmedaille des Bezirks

Mit seiner Verpflichtung sei dem Theater Hof ein Coup gelungen, der die Theaterlandschaft in Oberfranken nachhaltig aufgewertet habe, sagte Bezirkstagspräsident Günther Denzler in seiner Laudatio für den Intendanten des Theater Hofs. Es sei von allem der Verdienst von Reinhardt Friese, dass am Theater Hof seit der Spielzeit 2012/2013 die Zuschauerzahlen trotz des Bevölkerungsrückgangs in der Region und einer starken Konkurrenz ansteige.

Nachwuchsarbeit im Landkreis

Friese liege das Publikum und der Theater-Nachwuchs besonders am Herzen, so der Bezirkstagspräsident weiter. Mit unterschiedlichsten Angeboten im Kinder- und Jugendtheater komme das Theater Hof seinem Bildungsauftrag in Stadt und Landkreis verstärkt nach. So gibt es beispielsweise Kooperationen mit viele Schulen, die durch mobile Produktionen theaterpädagogisch wertvolle Angebote zu Themen wie Radikalisierung, Cyber Mobbing ober Alkoholmissbrauch direkt ins Klassenzimmer bekommen.

Engagement für Oberfranken

Die Ehrenmedialle in Silber für Intendant Friese solle das Engagement des Theaters und seines Künstlerischen Leiters für die oberfränkische Region würdigen. Der Bezirk Oberfranken unterstützt das Theater Hof, das auch Gastspiele unter anderem im Bayreuth und Selb gibt, jährlich mit einer halben Million Euro.