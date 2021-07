Intelligenter Mülleimer aus Würzburg verteilt Lob und Tadel

Man findet sie an fast jeder Straßenecke. Sie hängen oder stehen, sind rund oder eckig, klein oder groß. Aber alle Mülleimer haben eines gemeinsam: sie sind strunzdumm, denn sie fressen einfach alles, was man ihnen in den Rachen wirft. Das soll sich ändern, finden drei frischgebackene Abiturienten des Würzburger Wirsberg-Gymnasiums. Zusammen mit Physiklehrer Thomas Geitner tüfteln sie seit zwei Jahren an einem intelligenten Mülleimer.

Ziel: Restmüll und Papiermüll trennen

Damit auch der Letzte kapiert, wie man Papier und Restmüll trennt. Sie wollen ja nicht gleich die Welt retten. Aber, sagt Jannik Brückner, ihr Ziel war es schon, wenigstens in der Schule etwas zu verändern. So schwer dürfte es ja eigentlich nicht sein, die beiden Mülleimer, die sich in jedem Klassenraum finden, zu unterscheiden, meinen auch Simon Hemm und Jakob Geißler. Es ist klar erkennbar, dass ein Eimer für den Restmüll bestimmt ist, der andere für Papier. Aber eben auch nur für Papier, denn sonst kann man sich das Trennen auch gleich ganz sparen.

Wettbewerb "Jugend forscht" als Ansporn für Würzburger Schüler

Bereits in der zehnten Klasse bilden die Drei High-Tech-Müllmänner ein Team. Im Rahmen eines "Jugend forscht"-Projektes begannen sie, einen Prototypen zu entwickeln, der Papier möglichst zweifelsfrei erkennt, um dann alles andere wieder "auszuspucken". Das hat noch nicht so überzeugend funktioniert, sagt Jakob. Trotzdem errang das Trio vergangenes Jahr einen zweiten Preis.

Doch sie wollen noch mehr. Auch während des Lockdowns hätten sie unentwegt an ihrem "Baby" gearbeitet, berichtet ihr Betreuungslehrer Thomas Geitner. Da habe zwar immer nur einer in die Schule gedurft. Doch die anderen Beiden hätten sich dann online dazugeschaltet, um Fehler auszumachen und auszumerzen.

HighTech aus dem hohen Norden

Das Innenleben des intelligenten Mülleimers erinnert ein wenig an das eines Computers. Das Netzteil stammt sogar von einem ausrangierten PC. Daneben wimmelt es nur so von Kabeln, Platinen, Steckern und vor allem diversen Sensoren. Die allein haben einen Wert von über 700 Euro, erklärt Thomas Geitner. Das hätte ihr Budget überschritten, wenn nicht ein Sensorhersteller aus der Nähe von Kiel die kleinen Wunderteile gesponsert hätte. Allerdings waren selbst die Norddeutschen skeptisch, ob ihre Technik zielsicher Papier von anderen Materialien unterscheiden könne. Doch die Jungforscher kriegten das hin, haben nach eigenen Angaben schon eine Trefferquote von 95 Prozent.

Lob oder Rüge vom Mülleimer

Der Mülleimer hat leuchtende Augen, die zu blinken beginnen, wenn ihn jemand füttert. Es ertönt eine kurze Melodie, dann spricht der Roboter mit dem Nutzer. "Bitte warten", fordert er sein gegenüber freundlich auf, um dann sein Urteil zu sprechen. Bei Papier sagt er zum Beispiel höflich "Danke" oder "Endlich bekomme ich mal wieder Papier". Dann leuchtet sein Gesicht grün und lächelt. Ganz ähnlich dem Tempo-Smiley, das einem oft am Ortseingang begegnet. Wie dort zeigt sich ein traurig-rotes Gesicht, um Fehlverhalten zu rüffeln. Der Mülleimer sagt dann Dinge wie "weg damit, in einen anderen Eimer" oder "ich bin nicht enttäuscht, nur traurig", und spuckt einem dann den Fremdkörper förmlich vor die Füße.

Müllroboter soll vor allem pädagogisch wirken

Der Praxistest vor dem Lehrerzimmer zeigt: auch Lehrende können noch was dazulernen. Nicht jeder Wurf ist ein Volltreffer. Allerdings hatten zwei Referendarinnen und ein Referendar auch ganz bewusst verschiedene Materialien in den Trichter des Gerätes geworfen, um das Gerät auszuprobieren. Die Referendare sind beeindruckt von dem durchaus humorvollen Mitglied der Schulfamilie und können sich vorstellen, dass man die Leute so zum Nachdenken bringt. Genau darum geht es bei diesem Projekt, sagt Physiker Thomas Geitner. Man wollte nicht in erste Linie einen perfekten Mülltrenner konstruieren, sondern Schüler wie Lehrer mit Augenzwinkern dazu bringen, ihr Wegwerfverhalten kritisch zu hinterfragen.