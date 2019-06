Intelligente Straßenlaterne: Pilotanlage in Marktheidenfeld

Der Vorteil der neuen Straßenlaternen in Marktheidenfeld: Das Licht leuchtet nur, wenn die eingebauten Bewegungssensoren Menschen oder Fahrzeuge registrieren. Mit der intelligenten Steuerung und der Umrüstung auf LED spart die Kommune etwa 80 Prozent Energie ein.

Außerdem reduziert sich der CO²-Ausstoß um 7,2 Tonnen jährlich. "So schonen wir das Klima und reduzieren gleichzeitig die Lichtverschmutzung", erläuterte Frank Schneider vom Bayernwerk.

Pilotanlage könnte zukunftsweisende Lösung sein

Marktheidenfelds Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder freut sich über die Musteranlage als Anlaufstelle für alle, die sich über zukunftsweisende Straßenbeleuchtung informieren möchten. Was im Gewerbegebiet als Pilotanlage läuft, könne schon bald in umliegenden Kommunen und Gewerbegebieten zum Klimaschutz und zur Verkehrssicherheit beitragen. Lichtmanagement-Systeme gelten als zukunftsweisende Lösungen und werden in Deutschland zunehmend erprobt. "TVILIGHT" ist das erste System in Nordbayern – und im Netzgebiet des Bayernwerks das erste in Zusammenarbeit mit dem Partner Siteco.

Kosten sollen sich amortisieren

Die Kosten für die LED-Umrüstung von rund 9.500 Euro übernimmt die Stadt Marktheidenfeld. Nach vier Jahren soll sich die Investition amortisiert haben. Die Kosten für den Aufbau und den Betrieb der Steuerung von rund 10.000 Euro trägt das Bayernwerk.