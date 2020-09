Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz ist wieder in Weiden

Nachdem die geplanten Evakuierungsmaßnahmen in Weiden abgesagt werden konnten, weil es sich doch nicht um eine Fliegerbombe handelte, ist die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz (ILS) wieder in ihre Räume in Weiden zurückgekehrt. Die Disponenten waren vergangene Woche umgezogen und haben die Einsätze in der Nordoberpfalz aus einer Not-Leitstelle in München koordiniert.

Umzugsaktion in gewohnte Räume erfolgreich abgeschlossen

Bayernweit gab es so etwas vorher noch nicht. Seit gestern Mittag geht alles in den Räumen der ILS in Weiden wieder seinen gewohnten Gang, bestätigt der Leiter Jürgen Meyer. Die Not-Leitstelle in München war am Donnerstag in Betrieb gegangen, nur wenige Stunden später kam die Entwarnung, dass es sich bei dem metallischen Gegenstand in Weiden doch nicht um einen Blindgänger handelt. Die ganze Evakuierungsaktion ist abgesagt worden. Die ILS blieb dennoch bis Montag wie geplant in München.

Nützliche Erfahrungswerte auch für andere Leitstellen

Die Disponenten haben es als Übung angesehen, um Erfahrungen zu sammeln für andere Leitstellen in Bayern. Die technische Verlegung sämtlicher Schnittstellen, Rufnummer und alles was damit einher geht war nicht einfach. Sie hat nach kleinen Schwierigkeiten am Donnerstag aber funktioniert, sodass alle Einsätze in der Nordoberpfalz aus München koordiniert worden sind. Die Leitstelle in Weiden war komplett leer, aber dennoch zu 100 Prozent rund um die Uhr mit den gleichen Disponenten erreichbar.