Integratives Sportfestival im Münchner Olympiapark

Ein sogenanntes Integratives Sportfestival findet an diesem Sonntag im Münchner Olympiapark statt. Jugendliche können sich beim "Move for Solidarity Day" sportlich betätigen. Das Angebot richtet sich an alle Interessenten, aber speziell auch an solche, die aus der Ukraine und anderen Gebieten erst nach München gekommen sind.

Etwa 25 Vereine, Verbände und Organisationen bieten ein Programm zum Mitmachen an und informieren über ihre integrativen Sportangebote. Das Angebot reicht von klassischen Ballsportarten bis hin zu Jonglieren, Einradfahren, Voltigieren, Tanzen und verschiedene Trendsportarten - etwa Roundnet, Inlineskating und Crossminton. Außerdem findet ein Benefizkonzert statt.

Spendensammlung für Menschen aus der Ukraine

Die Veranstaltung organisiert das lokale Organisationskomitee der European Championships gemeinsam mit der Münchner Sportjugend, dem BLSV und der Stadt München. Man wolle "die Kraft des Sports nutzen, um gemeinsam Solidarität zu zeigen", heißt es in einer Mitteilung.

An einer Muffin-Bar gibt es Gebäck gegen Spenden - und für Geflüchtete kostenlos. Neben Muffin- und Gebäckspenden für die Bar werden auch Spenden wie Sportequipment und Kuscheltiere entgegengenommen und über "Help Ukraine" verteilt.