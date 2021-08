Integrationspreis für "Weltreise ins Wohnzimmer"

Als Integrationslotsin Aline Liebenberg bei der Preisverleihung zum Mittelfränkischen Integrationspreis zunächst alleine die Bühne im Nürnberger Gewerbemuseum betrat, bat sie sofort ihr ganzes Team nach vorne. Die acht anwesenden Frauen aus verschiedenen Ländern freuten sich riesig über die mit 2.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr Projekt "Weltreise ins Wohnzimmer".

Essen verbindet Menschen und Kulturen

Liebenberg vom Rother Landratsamt freut die Auszeichnung in erster Linie für ihr Team: "Unsere Gastgeberinnen sind auch total stolz auf diesen ersten Preis. Das ist eine ganz tolle Würdigung der Arbeit, die wir im Landkreis leisten". Die "Weltreise ins Wohnzimmer" funktioniert eigentlich ganz einfach: Menschen mit Migrationshintergrund kochen landestypische Gerichte ihrer Heimat und laden dazu Gäste ein. Beim gemeinsamen Abendessen erzählen sie den Besuchern von ihrem Geburtsland und alle kommen sich näher.

"Miteinander sprechen, nicht übereinander"

Das Motto des Abends: "Miteinander sprechen, nicht übereinander". Bisher hat das Team um Aline Liebenberg schon 14 solcher "Weltreisen" veranstaltet. Die Events finden entweder bei den Gastgeberinnen zu Hause oder alternativ im Haus International in Roth statt. "Wenn die Gastgeberinnen von ihrer Heimat erzählen, merkt man, dass positive und negative Erfahrungen mitschwingen. Ich denke, da kann man viel empathischer werden, wenn man das direkt von einer Person erfährt", so Liebenberg.

Zweiter Platz geht nach Ansbach und Nürnberg

Auch für weitere Projekte gab es Grund zu Freude: Den zweiten Platz teilen sich die Koordinationsstelle der Stadt Ansbach mit ihrer "Bildungsvermittlung" und der Verein "We integrate" aus Nürnberg. Das Team aus Ansbach bietet Schulen Bildungsvermittler als Übersetzer an, die helfen sollen, Anliegen der Lehrkräfte möglichst gut an Schüler und Eltern mit geringen Deutschkenntnissen zu vermitteln. Der Verein "We integrate" bietet Workshops an Schulen an, in denen sich Schülerinnen und Schüler mit den negativen Folgen von Rassismus auseinandersetzen können. Beide Projekte erhielten eine Unterstützung von jeweils 1.500 Euro.