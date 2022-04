Integrationspreis für Regensburger "EineWelt-Hebammen"

Das Regensburger Projekt "EineWelt-Hebammen" für Frauen aus Flüchtlingsunterkünften erhält den mit 3.000 Euro dotierten 1. Preis des Bayerischen Integrationspreises 2022. Das teilte der Bayerische Landtag am Mittwoch mit.

Wöchentliche Sprechstunden und Beratungen

Die "EineWelt-Hebammen" sind seit 2015 im Einsatz. Sechs freiberufliche Hebammen betreuen seither geflüchtete Frauen aus Erstaufnahme- und Gemeinschaftsunterkünften in Regensburg. Sie bieten eine wöchentliche Sprechstunde und Wochenbettbetreuungen an und informieren über Schwangerschaft, Geburt, Kleinkinderversorgung und Verhütung.

Schon 800 Klientinnen

Seit Gründung der Initiative wurden den Angaben zufolge rund 800 geflüchtete Frauen während der Schwangerschaft und bei der Geburt von den "EineWelt-Hebammen" begleitet. Die Hebammen würden zusätzlich dafür sorgen, "dass sprachliche, kulturelle und psychologische Barrieren überwunden werden", lobte die Jury.

Preisverleihung im Mai

Die zweiten und dritten Preise des Integrationspreises sind mit jeweils 1.500 Euro dotiert und gehen heuer an Projekte in Nürnberg und Würzburg. Verliehen werden die Preise am 6. Mai 2022 im Bayerischen Landtag. Insgesamt gab es 46 Bewerbungen.