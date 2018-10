Integrationspreis für Faschingsfreunde aus Obernburg

In diesem Jahr wurde der Integrationspreis bereits zum elften Mal verliehen, 18 Projekte hatten sich beworben. Über die 2.500 Euro Preisgeld für den ersten Platz freuen sich die Faschingsfreunde Nemaninga: Sie haben sich im November 2016 als Integrationsprojekt gegründet, um Einheimische und Bewohner der im Ort ansässigen Gemeinschaftsunterkunft zusammenzubringen. Aktuell gibt es 71 Teilnehmer, bunt zusammengewürfelt aus verschiedenen Nationalitäten. Sie haben in den beiden vergangenen Jahren mit einem selbst gebauten Faschings-Motivwagen an Umzügen teilgenommen. Beim Wagenbau, Kostüme-Schneidern und dem gemeinsamen Feiern wurde viel gelacht und es wurden Vorurteile abgebaut.

Hilfe bei der Integration von Menschen

Weitere Preisträger des diesjährigen unterfränkischen Integrationspreises sind das "Minigolf-Projekt" für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Marktheidenfeld und ein Projekt der Gemeindeallianz Hofheimer Land, das Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund bei der Suche nach Arbeits- und Ausbildungsstellen unterstützt.

Mit dem unterfränkischen Integrationspreis werden nachhaltige, erfolgreiche und insbesondere ehrenamtliche Aktivitäten ausgezeichnet, die in vorbildlicher Weise die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Unterfranken unterstützen.