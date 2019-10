Integrationspreis der Regierung der Oberpfalz verliehen

Der Bayerische Integrationsminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Donnerstag zusammen mit dem Oberpfälzer Regierungspräsidenten Axel Bartelt in Regensburg die Integrationspreise für den Regierungsbezirk Oberpfalz verliehen.

Die Preisträger

Der erste Preis ging an den Bürgertreff e.V. in Amberg, der sich als interkultureller Bildungsort und Nachbarschaftszentrum besonders für die Kontaktknüpfung zwischen Neuzugewanderten und Alteingesessenen stark macht, wie die Regierung der Oberpfalz mitteilt. Für ihr vielfältiges Engagement ging der zweite Preis an die Katholische Pfarrgemeinde in Neutraubling, welche sich für die Zusammenführung von Menschen unterschiedlichster Nationalität, Alter und Religion einsetzt. Ebenfalls ein zweiter Preis ging an den TV Hemau e.V. 1904, der im Jahr 2016 die Arbeitsgruppe "Integration von Flüchtlingen" ins Leben rief und Flüchtlingen unter anderem die Möglichkeit gibt, das Sportgelände zu nutzten und am Trainingsbetrieb teilzunehmen. Die dritten Preise gingen an Elke Phlippeau, an die Mittelschule Neumarkt / Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt / Ostendorfer Gymnasium Neumarkt / G6 Haus für Jugend, Kultur und Bildung und an die Freiwilligenagentur der Stadtverwaltung Amberg.

Innenministerium stellt Preisgeld zur Verfügung

Der Erstplatzierte wurde mit einem Preisgeld von 1.500 Euro ausgezeichnet. Die Zweitplatzierten durften sich jeweils über 1.000 Euro freuen. Alle Drittplatzierten wurden jeweils mit einem Preisgeld von je 500 Euro gewürdigt. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro wurde vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration zur Verfügung gestellt.

"Bayern ist ein weltoffenes Land und das Land gelingender Integration. Sie zeigen mit Ihren herausragenden Initiativen eindrucksvoll, wie Integration vor Ort gelingen kann." Integrationsminister Joachim Herrmann

Den diesjährigen Gewinnern des Integrationspreises sprach Herrmann Dank und Anerkennung aus: "Sie sind diejenigen, die sich tagtäglich vor Ort für Integration einsetzen und sie mit Leben erfüllen. Das ist eine unbezahlbar wertvolle Leistung", so Herrmann.

Jeder Bürger kann etwas dazu beitragen

Regierungspräsident Axel Bartelt betonte "Integration braucht Zeit, Empathie und das Engagement jedes Einzelnen von uns". Jede Bürgerin, jeder Bürger könne seinen ganz persönlichen Teil dazu beitragen, dass Integration gelinge.