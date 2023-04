Integrationsgipfel: Bayerns Kommunen sind überlastet

Eine Flüchtlingsunterkunft im oberbayerischen Traunreut. Hakan und seine Frau Bahar haben vor einer Woche ihre türkische Heimat verlassen und gleich in Deutschland Asyl beantragt. Bahar ist schwanger. Die sechsköpfige Familie lebt in einer der 77 Unterkünfte des Landkreises Traunstein. Das schon etwas ältere Wohnhaus mit zwei Stockwerken hat der Landkreis vor sieben Jahren angemietet.

Jetzt, da wieder mehr Flüchtlinge kommen, wird es für den Landkreis und seinen Landrat Siegfried Walch (CSU) immer schwieriger, bezahlbare Wohnungen zu finden. Der Landkreis stoße einfach an seine Kapazitätsgrenzen, so Walch. Und wörtlich: "Das ist keine Frage der Haltung und der Meinung, sondern schlichtweg, dass wir diese Menge nicht stemmen können."

138.000 Flüchtlinge in staatlichen Unterkünften

In den staatlichen Unterkünften in Bayern sind aktuell (Stand 31. März 2023) rund 138.000 Personen untergebracht, davon rund 44.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge. Dies bedeute eine Auslastung der Asylunterkünfte von circa 92 Prozent, so das bayerische Innenministerium auf BR-Anfrage. Dies zeige, dass Länder und Kommunen die Hauptlasten in der aktuellen Flüchtlingssituation trügen.

Nur durch immense Anstrengungen der Unterbringungsverwaltung und der Mithilfe der Kommunen könne die Aufnahmefähigkeit erhalten werden. Laut Innenministerium betreiben die Landratsämter und kreisfreien Städte in Bayern mit den Regierungen schon seit Monaten mit Hochdruck und viel Kreativität die Akquise neuer Unterkünfte.

Strukturelle Überforderung der Landkreise

3.200 Flüchtlinge hat der Landkreis Traunstein aktuell aufgenommen. Landrat Siegfried Walch spricht von einer strukturellen Überforderung. Hinzu kommen laut Walch finanzielle Probleme, auch wenn der Freistaat 100 Prozent der Unterbringungskosten übernimmt.

Für eine Kommune gebe es bei der Unterbringung von Flüchtlingen zahlreiche Folgekosten, so Walch. Beispielsweise gebe es einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Diesen Rechtsanspruch könnten die Kommunen momentan aber gar nicht mehr einlösen: "Sie müssen sich vorstellen ein Kindergartenplatz kostet die Kommune, also nicht erstattete Kosten, 4.000 Euro pro Platz", sagt der Traunsteiner Landrat.

Freistaat fordert mehr Geld vom Bund

Schon jetzt sind die Kosten für den Freistaat sehr hoch. Rund 500 Millionen Euro Zuschuss gibt es zudem vom Bund. Das reicht aber nicht, um die Kosten zu decken. Laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) deckt 2023 die Bundesbeteiligung nicht einmal mehr ein Fünftel der Kosten in Bayern. Eine Verdreifachung der Bundesbeteiligung wäre daher ohne weiteres sachlich gerechtfertigt, fordert Herrmann.

Seit dem letzten Flüchtlingsgipfel mit der Bundesinnenministerin sei man aber "kaum einen Schritt weitergekommen", so Bayerns Innenminister. Der Bund zeige "bislang keine Tendenz, den Ländern und Kommunen substanziell entgegenzukommen". Es zeichne sich ab, "dass der Bund bei den flüchtlingsbedingten Kosten kategorisch jede finanzielle Unterstützung ablehnt, obwohl er mit seinen Maßnahmen maßgeblich die aktuelle Situation verursacht".

Schnelle Problemlösung auf Bundesebene gefordert

Flüchtlingskrise 2015/16, Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Flucht und Migration: Der Landkreis Traunstein sei seit Jahren im Krisenmodus, sagt Landrat Walch und fordert eine schnelle Problemlösung auf Bundesebene. Die Konzentration müsse jetzt auf der Begrenzung der Zahl liegen, alle Asylanträge müssten eine Prüfung durchlaufen, und zwar bevor die Menschen auf die Kommunen verteilt werden, so der Landrat. Mittlerweile habe Deutschland aber eine Rechtssituation geschaffen, die nahtlos eine Bleibeperspektive biete, auch wenn jemand kein Recht auf Asyl habe, so Walch.

Angespannte Lage auch in Niederbayern und der Oberpfalz

Auch in Niederbayern und der Oberpfalz ist die Lage weiterhin angespannt. In Regensburg beispielsweise ist die Anzahl der Geflüchteten, die in der Erstaufnahmeeinrichtung in Regensburg unterkommen, seit Monaten auf sehr hohem Niveau. Der Landkreis Regensburg hat deswegen ein Hotelschiff angemietet. Auf der MS Rossini leben momentan etwa 140 bis 150 Asylsuchende.

Regensburgs Landrätin Tanja Schweiger (FW) kritisiert ähnlich wie Herrmann, dass seit dem letzten Integrationsgipfel mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nichts passiert sei. Laut Schweiger lässt sich das Signal, das vom Bund weitergesendet werde, so beschreiben: "Wer nach Deutschland kommt, darf so oder so bleiben!"

Bayerischer Flüchtlingsrat spricht von "hausgemachten Problemen"

Für Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat sind hingegen viele Probleme der Flüchtlingsunterbringung hausgemacht. Viele Flüchtlinge könnten längst in Wohnungen leben, meint er.

Außerdem gebe es preisgünstige Möglichkeiten der Unterbringung. So könnten Flüchtlingsunterkünfte in serieller Modulbauweise errichtet werden, so Dünnwald, dies spare Kosten, werde aber nur selten von den Kommunen praktiziert. Das Wohnungsproblem, das Kitaproblem, das Lehrerproblem, all diese Probleme seien nicht primär Flüchtlingsprobleme. Vielmehr habe es diese Probleme auch schon vor zwei Jahren gegeben, so Dünnwald.