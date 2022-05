Integrationsbegleiter: Probleme lösen, Freunde werden

Renate Liefländer-Cordes schiebt Tische zusammen, stellt Stühle dazu. Ihre Kolleginnen vom Thurnauer Helferkreis kochen Kaffee, richten Kuchen an. Im Gemeindezentrum Lichtblick beginnt gleich ein turnusmäßiges Treffen zwischen den Helferinnen und Menschen, die wegen des russischen Angriffskrieges aus der Ukraine geflüchtet sind.

27 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Thurnau untergebracht – alle in privaten Wohnungen. Die Integration der Ukrainerinnen, meist Frauen mit Kindern, laufe in Thurnau ganz gut, meint Renate Liefländer-Cordes. Sie ist eine von zehn Integrationsbegleiterinnen im Landkreis Kulmbach und leitet den Helferkreis Thurnau.

Eine Integrationslotsin koordiniert sechs Helferkreise

702 Geflüchtete leben derzeit im Landkreis Kulmbach. Alle in Wohnungen, die von Privatleuten angeboten und über das Landratsamt geprüft und vermittelt wurden. Sie sind in Kulmbach stolz darauf, dass niemand in einer Sammelunterkunft gelandet ist. Obwohl auch diese unter anderem in Turnhallen vorbereitet wurden – es war ja überhaupt nicht absehbar wie viele Menschen überhaupt nach Deutschland fliehen und dann in Kulmbach ankommen würden.

Die Integrationsarbeit läuft bei Integrationslotsin Souzan Nicholson im Landratsamt zusammen. Die quirlige Frau mit deutschen und schottischen Wurzeln koordiniert die sechs Helferkreise, die sich alle während der Flüchtlingskrise 2015 gegründet hatten. Die Strukturen blieben nach deren Abebben bestehen, sodass es nicht schwer war, die Helferkreise wieder zu beleben.

Ab 1. Juni sind die Jobcenter zuständig

Einmal in der Woche trifft sich Nicholson mit den Sprechern der Helferkreise, tauscht sich über die Lage sowie geänderte gesetzliche Bestimmungen aus und bespricht, welche Folgen das für die Geflüchteten haben könnte. Zum Beispiel erhielten diese bis jetzt Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vom Landkreis. Ab dem ersten Juni sind die Jobcenter zuständig, weil die Geflüchteten dann Grundsicherung bekommen. Da sind entsprechende Anträge notwendig.

Bürokratie und Sprachbarrieren

Elwira aus Charkiw sitzt mit Nicole Lutz an einem der Tische im Thurnauer Lichtblick. Die rothaarige Frau aus der Ukraine hat in einer Mappe ihre Unterlagen gesammelt: Schreiben vom Jobcenter, der Bank, ein Mietvertrag. Alle Formulare sind auf Deutsch. Ein Problem für die Ukrainerin. Das sei das einzige Minus in Deutschland, lacht Elwira, so viel Bürokratie. Ohne Sprachkenntnisse habe man keine Chance, erklärt sie in tadellosem Englisch. Also übersetzt Nicole Lutz die Formulare ins Englische und Elwira gibt Auskunft.

Ukraine-Flüchtlinge wollen Deutsch lernen und arbeiten

Grundsätzlich seien alle Geflüchteten daran interessiert, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen, sagt Integrationslotsin Nicholson. Entsprechend hoch sei die Nachfrage nach Deutschkursen. Außerdem würden viele gerne während ihrer Zeit in Deutschland in ihren erlernten Berufen arbeiten. Elwira ist Kosmetikerin und würde diesen Beruf auch gerne in Thurnau ausüben.

Freundschaften zwischen Flüchtlingen und Helfern entstehen

Die ukrainischen Geflüchteten hätten sich gut in Thurnau eingelebt, meint Brigitte Soziaghi, die dem Gemeinderat angehört. Und es seien auch schon Freundschaften entstanden. Es gebe nur wenig Berührungsängste. Auch die Kinder seien schnell in den Schulen untergekommen, wenngleich es geteilte Meinungen darüber gebe, ob sie in den speziellen Willkommensklassen oder in den normalen Schulklassen schneller Deutsch lernen würden, sagt Souzan Nicholson.

Helferkreis muss Probleme lösen

Drei Stunden jeden Tag sei sie mit den Geflüchteten beschäftigt, sagt Renate Liefländer-Cordes. Vom Informieren über neue Vorschriften und Gesetze angefangen, über den Austausch mit anderen Helfern, bis hin zu Behördengängen gemeinsam mit ukrainischen Geflüchteten. Aber es funktioniere und trage zur schnellen Integration bei. Natürlich gebe es auch Problemfälle unter den Geflüchteten. Neulich sei ein ukrainisches Paar – beide alkoholkrank – plötzlich verschwunden und stand nach ein paar Tagen wieder vor der Tür. Ihr Vermieter wollte sie nicht wieder aufnehmen, berichtet Nicholson. Solche Probleme müssten sie dann eben auch lösen.

Und natürlich wollen viele Geflüchtete auch bald wieder zurück in die Ukraine, einige haben Kulmbach bereits schon verlassen und sind in sichere Gebiete gezogen. Die Helferkreise haben sich dennoch darauf eingestellt, dass ihre Dienste noch länger gebraucht werden.