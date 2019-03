Seit gut zehn Jahren gibt es in Bayern das Amt des Integrationsbeauftragten. Dieses Jubiläum will die Bayerische Staatsregierung heute mit einem Festakt in Kulmbach feiern. Die amtierende Integrationsbeauftragte Gudrun Brendel-Fischer (CSU) will bei der Veranstaltung Akteure der Integrationsarbeit zusammenbringen, Beispiele aus der Praxis zeigen und der Öffentlichkeit vorstellen. Vor Ort sind beispielsweise Vertreter aus Bildung, Religion, Politik und Wirtschaft.

Am wichtigsten für Integration: Sprachförderung

Die Bayerische Integrationsbeauftragte gehört nicht dem Bayerischen Kabinett an, sondern berät die Staatsregierung in Fragen der Integrations-, Asyl- und Migrationspolitik. Sie fungiert als Vermittlerin zwischen Migranten, Kommunen, Politik und Wirtschaft. Als ihre wichtigste Aufgabe betrachtet Brendel-Fischer die Sprachförderung von Migranten. "Sprache ist die Grundvoraussetzung, der Türöffner, für alle Etappen, die danach folgen. Sprachförderung muss so früh wie möglich ansetzen", so Brendel-Fischer. Ihr gehe es dabei bereits um die Förderung im Kindergarten und der Grundschule. Nur wer die deutsche Sprache beherrsche, könne später eine Arbeit finden.

Frauen und Mütter stärken

Außerdem will sich die Integrationsbeauftragte für Frauen und Mütter einsetzen. Sie seien der Integrationsmotor. Wer sie stärke, stärke auch die Kinder und die Familien insgesamt. Brendel-Fischer will aber auch die Unternehmerseite zu Wort kommen lassen: "Welche Faktoren begünstigen beziehungsweise hemmen aus ihrer Sicht die Integration in den Arbeitsmarkt bzw. die Ausbildung?", so Brendel-Fischer. Nach dem heutigen Festakt besucht Brendel-Fischer morgen (29.03.19) eine Grundschule in Kulmbach. Dort will sie sich ansehen, wie das Projekt "Drittkräfte mit Migrations- und Fluchthintergrund an Grundschulen" in der Praxis läuft.

Ein Amt, das immer wichtiger geworden ist

Bayern hatte das Amt des Bayerischen Integrationsbeauftragten als eines der letzten Bundesländer im Jahr 2008 als Ehrenamt eingeführt. Damit hatte der Freistaat darauf reagiert, dass immer mehr Migranten in Bayern leben. Vor allem nach der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 war das Amt immer wichtiger geworden. Bis 2017 hatte der CSU-Politiker Martin Neumeyer das Amt ausgeübt. Ihm folgten Kerstin Schreyer (CSU), Mechthilde Wittmann (CSU) und im Dezember 2018 die Bayreuther Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer (CSU).