Integration: Kann ein Ehrenamt dabei helfen?

In der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Leinburg halten die Kameradinnen und Kameraden eine Übung ab, nehmen die Blindkupplung herunter und schließen den Schlauch an, dann heißt es: "Erstes Zielrohr, Wasser Marsch!" 52 Aktive proben regelmäßig für die Einsätze, ob Verkehrsunfälle, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller oder Feuer. Zur Ortswehr gehört auch Falah Hamoud. Er ist vor sieben Jahren aus dem Irak geflüchtet und lebt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in Leinburg. Ein Nachbar hatte ihm erzählt, dass es eine freiwillige Feuerwehr gebe, bei der man sich ehrenamtlich engagieren könne. Seitdem ist Falah Hamoud dabei und es gefällt ihm gut.

Kontakte knüpfen im Ehrenamt

Der 38-Jährige hat im Irak als Polizist gearbeitet, doch mittlerweile ist er in der Altenpflege tätig und arbeitet vormittags im Karl-Heller-Stift in Röthenbach. In seiner Freizeit möchte Falah Hamoud gerne das deutsche Feuerwehrsystem unterstützen, in dem er sich unentgeltlich für andere einsetzt. Es helfe ihm und seiner Familie dabei, sich besser einzugewöhnen, sagt er, denn in Deutschland sei alles ein bisschen anders: "Es ist gut für mich, wenn ich laufend dazu lerne."

Seine älteste Tochter geht aufs Gymnasium, und der jüngste Sohn besucht die Grundschule. Er eifert seinem Vater nach und brennt schon jetzt für die Feuerwehr. Auch Integrationslotsin Carina Fiebich-Dinkel vom Freiwilligen Zentrum des Landratsamtes Landkreis Nürnberger Land bestätigt, dass Geflüchtete durch ein Ehrenamt nicht nur ihre Sprachkenntnisse verbessern können, sondern auch Kontakte knüpfen und ein Netzwerk aufbauen.

Große Datenbank mit Angeboten

Viele Menschen helfen Geflüchteten dabei, in Franken anzukommen und über kurz oder lang ein neues Zuhause zu finden. Umgekehrt suchen Geflüchtete nach Möglichkeiten, sich in der Gesellschaft einzubringen. "Im Freiwilligen Zentrum haben wir eine große Datenbank mit Vereinen, Institutionen und Angeboten, bei denen sich Menschen engagieren können. Wir beraten gerne, was zu wem passen könnte und vermitteln", sagt Integrationslotsin Carina Fiebich-Dinkel. Geflüchtete können ganz unabhängig vom Aufenthaltstitel ein Ehrenamt ausüben, ob in der Feuerwehr oder im Sportverein. So kann Integration gelingen, denn es bedeutet, sich einer Gemeinschaft zugehörig zu fühlen.

Integration in der Feuerwehr

Die Zukunft für sich und seine Familie sieht Falah Hamoud hier in Franken, auch dank seiner Arbeit in der Altenpflege und der guten Aufnahme in der Freiwilligen Feuerwehr Leinburg. Der 2. Kommandant Frank Hirschmann und seine Truppe sind ebenso froh über den neuen Kameraden: "Für uns war sofort klar, dass Falah gerne mitmachen kann und er hat sich super integriert. Wir erklären ihm natürlich alle Fachausdrücke und er fragt auch immer interessiert nach. In der Feuerwehr haben wir Platz für alle."

Ein Gewinn für alle

Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, denn die Nachwuchsgewinnung in Zeiten des demographischen Wandels ist ein wichtiges Thema für die Feuerwehren. "Es wäre gut, wenn sich noch mehr Menschen engagieren würden. Denn die Feuerwehr wird dringend gebraucht, wenn es bei einem selbst oder einem Nachbarn brennt", wirbt Falah Hamoud für die Freiwillige Feuerwehr Leinburg. Die Wenigsten wissen, dass es nur in größeren Städten eine Berufsfeuerwehr gibt. In ländlichen Gebieten sind es ausschließlich freiwillige Feuerwehrfrauen und –männer, die 365 Tage im Jahr rund um die Uhr ehrenamtlich bereitstehen und ausrücken. Und Falah Hamoud ist einer von ihnen.