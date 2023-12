Integration in der Kita: Sternstundenprojekt in Neuendettelsau

"Hallo, einen schönen guten Morgen! Wie geht's euch?", fragt Musikpädagogin Isabella La Marca mit strahlenden Augen und breitem Lächeln die Kinder, die sich in einem großen hellen Raum in der Kita versammelt haben. Gut ein Dutzend Mädchen und Jungen im Vorschulalter schauen gespannt zu ihr auf. Bereits zum zweiten Mal besucht die Musikpädagogin die Kita-Kinder für den Kurs Rhythm and Drums.

"Musik kennt keine Grenzen"

"Musik verbindet und Musik kennt keine Grenzen", sagt La Marca. Die 45 Minuten sollen dabei helfen, die Kinder zusammenzubringen, ganz gleich, ob sie einen Flucht- oder Migrationshintergrund haben oder seit Generationen in Neuendettelsau leben. "Und wir alle haben in uns den Rhythmus, wir müssen den nur rauslassen. Und ich stelle fest, wenn ich mit Kindern arbeite, dass diese Energie dann wirklich auch überspringt." In der Kita sind Kinder mit verschiedenen Geschichten. Heute sitzen zwei Mädchen und zwei Jungen aus Afghanistan mit im Kurs und trommeln begeistert mit.

Kurse sind nur Teil eines großen Projektes

Die Trommelkurse sind Teil eines Integrationsprojektes, das seit Anfang des Jahres in Neuendettelsau durchgeführt wird. Stephanie Bräunlein ist Regionalleitung im Bereich Wohnen und Freizeit bei Diakoneo und betreut das Sternstunden-Projekt: "Also wir sind momentan schon sehr glücklich mit dem Projekt, die Kombination zwischen den geflüchteten Kindern und den Jugendlichen funktioniert sehr gut." In dem Alter gebe es ohnehin wenig Berührungsängste.

Aktionen für Kinder in verschiedenen Altersstufen

Das Besondere ist, dass das Projekt mit verschiedenen Aktionen über alle Altersklassen hinweg stattfindet: So gab es im Laufe des Jahres beispielsweise auch schon einen Graffiti-Workshop für Jugendliche und auch Boxkurse wurden angeboten. Mit dabei seien auch Workshops, bei denen Kunst aus Naturmaterialen entsteht oder bei denen die Jugendlichen Zirkuskunststücke lernen. Dabei, so Bräunlein, haben man schon die Erfahrung gemacht, dass nach den Aktionen noch Kontakte zwischen den Jugendlichen stattfinden oder sich deren Eltern über die Abschlussevents kennenlernen.

Im Kurs gibt es kein richtig oder falsch

Für die Kinder in der Integrativen Kindertagesstätte Froschlach ist es nun der zweite Termin. Eifrig trommeln sie mit und singen die Lieder mit einfachen Texten nach. Für Musikpädagogin Isabella La Marca ist es wichtig, dass es in diesen 45 Minuten keine Zensur gibt, kein richtig oder falsch. Die Kinder sollen die Zeit einfach genießen und von der Energie im Raum profitieren.