Integration im Rucksack: Bücher und Lernspiele für die Kleinsten

Isabella, Ajna und Egemen von der Grundschule Fürstätt in Rosenheim sind die ersten Kinder bayernweit, die den neuen als Integrationshilfe gedachten "Lese-Rucksack" auspacken. Der Inhalt scheint gut anzukommen: Ajna reckt ein Buch in die Höhe und Isabella freut sich über die Stifte. Desweiteren enthält der Rucksack ein Lernspiel, einen Malblock, einen Kuschellöwen sowie eine Kleinigkeit zum Naschen.

Für Familien und Vorleser geeignet

Der Lese-Rucksack ist ein Projekt der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung Gudrun Brendel-Fischer. Familien, Familienpaten oder ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser können ihn nutzen. Er setzt bei den Kleinsten an, denn das Vorlesen der Bücher aus dem Rucksack – und natürlich auch anderer Bücher – fördert die sprachliche Entwicklung von Kindern.

"Sprache ist und bleibt der Schlüssel für einen guten Start ins Schulleben, Sprache ist Voraussetzung für gelingende Integration", so Brendel-Fischer. Haupt-Zielgruppe sind Kinder, die beim Sprechen und Lesen in der deutschen Sprache Unterstützung brauchen. Aber auch alle anderen können den Rucksack nutzen.

2000 Rucksäcke bayernweit

Die Rucksäcke werden bayernweit über den Sankt Michaelsbund und dem Landesverband der Mütter- und Familienzentren in Bayern verteilt. So werden nun zum Beispiel alle am Projekt beteiligten Bibliotheken des St. Michaelbundes mit den Rucksäcken beliefert. Zum Auftakt gibt es 2000 Rucksäcke.

Die Aktion soll auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Wer Interesse hat, solle sich an seine örtliche Bücherei wenden, so die Empfehlung von Brendel-Fischer.