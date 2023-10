Institut in Murnau: Hier lernen Betriebsräte - mit Pferden

Über 100.000 Firmen in Deutschland haben einen Betriebsrat. Betriebsräte wachen darüber, dass die Rechte der Arbeitnehmer gewahrt werden. Sie sind, wenn man so will, die Hüter des Betriebsfriedens und sollen Konflikte zwischen Beschäftigten und ihren Chefs lösen. Doch woher wissen sie, wie sie ihre Arbeit zu machen haben?

Einiges davon können sie zum Beispiel bei Hans Schneider lernen. Er hat 1988 das Institut für Betriebsräte (IfB) in Riedhausen bei Murnau gegründet – weil er "ein Herz für Betriebsräte" hat, wie er sagt. "Weil die sich für andere einsetzen und dann oft zwischen allen Stühlen sitzen. Von den Kolleginnen und Kollegen werden sie beschimpft und von den Chefs auch." Sein Institut bietet klassische Grundlagen-Seminare an – aber auch ein paar Besonderheiten.

Großes Angebot an Seminaren

Die meisten Kurse drehen sich um Arbeitsrecht, Gesetzestexte und Grundlagen für die Arbeitnehmervertreter. 330 verschiedene Seminare bietet das Institut an Standorten in ganz Deutschland an, 5.000 Veranstaltungen im Jahr. Die Zentrale liegt in Riedhausen bei Murnau. Von dort werden alle bundesweit angebotenen Kurse in Seminar-Hotels organisiert. Das Institut ist größter Anbieter in Deutschland in dieser Sparte.

Abends raucht der Kopf

Im Seminarhotel in Bernried fand vergangene Woche ein Grundlagenseminar statt. Einer der Referenten, Rechtsanwalt Jörn Wolfgram, vermittelt seinen Teilnehmenden den Umgang mit Paragraphen der Arbeitsgesetzgebung. "Das Komplexe ist die Sprache", sagt er. "Ich muss versuchen, das Juristendeutsch auf die Situation von Arbeitnehmern herunterzubrechen."

Fünf Tage dauert der Grundlagenkurs. Abends rauche der Kopf, sagt einer der Teilnehmer, der zum ersten Mal eine solche Fortbildung besucht. So viel Stoff habe er seit Schulzeiten nicht mehr gepaukt.