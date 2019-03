Fluch oder Segen? Wie Bayern mit Instagram-Pilgern umgeht

Instagram ist für viele Orte in Bayern ein Segen: Sie profitieren von der Aufmerksamkeit in dem sozialen Netzwerk, schärfen dank der User ohne eigenes Zutun ihr Profil, bekommen per Video, Bild und Hashtag eine Art kostenlose Werbung. Andere Städte, Gemeinden und Gegenden jedoch leiden unter dem Ansturm der sogenannten Instagram-Pilger - die Natur ist in Gefahr, der Alltag der Einheimischen wird beeinträchtigt.

Zäune, Schranken, Schilder? In Krün hat man sich nun entschieden

Für den Barmsee und den Geroldsee ist die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zurzeit mehr Fluch als Segen. Die Moorseen liegen nahe Krün, nur wenige Kilometer östlich von Garmisch-Partenkirchen. Und sie liegen da ziemlich idyllisch vor Wetterstein und Karwendel. Kurzum: das perfekte Fotomotiv. Und weil viele die Seen so gerne sehen und - via Instagram, Facebook und Co. - die Panoramen auch so gerne teilen, wurde aus dem Geheimtipp ein an vielen Tagen stark frequentiertes Touristenziel.

Das beklagt auch der Bürgermeister der Gemeinde Krün, Thomas Schwarzenberger. "Die Seen werden überlaufen", sagt der CSU-Politiker. Dabei würde man selbst gar keine Werbung mehr dafür betreiben, das laufe allein über "neue Medien". Schwarzenberger spricht sogar von einer "Szene", die sich in den vergangenen Jahren entwickelt habe, die Bilder mache und online stelle von den schönen Landschaften, "die sie irgendwoher kennen".

Problem eins: Durch den Ansturm sind Trampelpfade quer durch die Wiesen entstanden. Problem zwei: die große Zahl an Menschen, die am Seeufer Fotos machen wollen, ist schwer bis gar nicht zu kontrollieren. Was also tun? Zäune sind laut Schwarzenberger keine Option, denn die Zäune müssten erhalten werden - und das koste Geld. Auch über Schranken wurde und wird nachgedacht; allerdings erschweren sie den Besitzern der anliegenden Grundstücke die Zufahrt. Deshalb setzt der Bürgermeister von Krün jetzt auf die Vernunft der Menschen - und auf Schilder, die ab Frühjahr das Bewusstsein der sogenannten Instagram-Touristen schärfen sollen. Viele von ihnen geben sich laut Schwarzenberger zwar naturbewusst, seien es aber nicht: "Wir nehmen da eine Art von Egoismus wahr."

Bad Wörishofen versucht es mit einer Influencerin

Auch in Bad Wörishofen im Unterallgäu ist Instagram ein wichtiges Thema. Cathrin Herd, die das Marketing für den Ort verantwortet, sagt: Zwar sei vor allem der Kurpark mit Rosengarten und Barfußweg ein beliebtes Motiv - von fotohungrigen Menschenmassen aber sei man dort noch weit entfernt. Der Kneipp-Kurort versucht anders als in Krün auch nicht, sich gegen die Instagram-Fotografen zu wehren; vielmehr will man hier das soziale Netzwerk selbst zur Profilschärfung nutzen.

Mit einem eigenen Instagram-Kanal, den rund 900 Menschen abonniert haben, soll das Image vom "Alte-Leute-Ort" korrigiert werden und Aufmerksamkeit nach außen geschaffen werden. Helfen soll dabei auch eine Influencerin, die im Sommer Bad Wörishofen besuchen wird. An Influencern komme man heute eben auch nicht mehr vorbei, sagt Cathrin Herd: "Die wissen genau, was der Markt will."

Positive Reaktionen in Nürnberg und Rothenburg ob der Tauber

Ebenfalls entspannt zeigt man sich in Rothenburg ob der Tauber - natürlich auch, weil die mittelfränkische Kleinstadt kaum zu erschüttern ist, wenn es um Touristenmassen geht. Mit seiner mittelalterlichen Altstadt und dem Ruf als Weihnachtsmetropole ist man seit Jahrzehnten an eine hohe Besucherzahl gewöhnt - und Instagram hat laut Stadtsprecher Robert Nehr "das nicht merklich verstärkt". Vielmehr sei das soziale Netzwerk eine Möglichkeit, "eine Seite von Rothenburg darzustellen, die man sonst so nicht kennt".

Beispiel: die vielfach schönen, aber oft auch noch vielfach ungenutzten Wandermöglichkeiten rund um die Stadt. Über den eigenen Instagram-Kanal will man Informationen darüber transportieren. Derzeit folgen etwa 6.000 Nutzer, immer wieder richteten auch Influencer und Influencerinnen Anfragen an die Stadt. Auch ihnen gegenüber ist die Stadt offen. Nehr führt sie dann durch die Stadt.

Auch das Neue Museum in Nürnberg ist wegen seiner interessanten Architektur ein beliebtes Motiv bei Instagram-Nutzern. Museumssprecherin Eva Martin sagt: "Wir nehmen schon wahr, dass wir mit unserer Treppe, aber auch mit der großen gewölbten Glasfassade ein Ort sind, an dem bei Instagram viele Fotos gemacht werden." Auch viele Selfies entstünden dort. Das falle zwar seit etwa eineinhalb Jahren verstärkt auf - sorgt deshalb aber nicht für Unruhe oder gar Ärger. Laut Martin gibt es keine Menschentrauben, der Museumsbetrieb sei nicht gestört. Eva Martin freut sich dagegen über die Aufmerksamkeit für die Architektur, für das Haus. Passend dazu ist das Museum auch selbst aktiv bei Instagram. Aber: Der Museumssprecherin ist es auch wichtig, dass das Museum "nicht nur als Kulisse" wahrgenommen werde, sondern als ein "Haus mit Inhalten".

Experte: Instagram hat Entwicklung nicht ausgelöst - aber verstärkt

Barm- und Geroldsee, Rothenburg, Nürnberg, Bad Wörishofen - diese vier Beispiele aus Bayern zeigen, welche Möglichkeiten, aber auch welche Herausforderungen Instagram aus touristischer Sicht mit sich bringen kann. Ein Fachmann auf dem Gebiet ist Armin Brysch. Er forscht an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten, unter anderem zu den Themen Marketing und Tourismus in der Digitalisierung. Brysch sagt: Die negativen Folgen für eine Destination oder einen Ort sind nicht durch soziale Medien ausgelöst worden. Sie hätten vielmehr durch das unbegrenzte Teilen und Verbreiten von einzelnen Motiven eine Entwicklung verstärkt und sichtbarer gemacht. Damit meint er das Phänomen "Overtourism", also den Konflikt zwischen Einheimischen und Besuchern an stark besuchten touristischen Zielen. So wie es an den kleinen oberbayerischen Seen, aber noch mehr in Städten wie Venedig oder Dubrovnik zu beobachten ist.

Den bayerischen Touristen-Destinationen gibt Brysch folgenden Tipp: Weg von den bekannten, immer gleichen Motiven! Her mit einer guten Kombination aus Fotos und Hashtags, die überraschen und neue Seiten zeigen! Als Positiv-Beispiel nennt Brysch übrigens den Instagram-Auftritt von Bad Wörishofen: "Mit kurzen Kneipp-Zitaten posten sie einen Gedankenanstoß im Alltag." Aus Marketing-Gesichtspunkten sei das "sehr gelungen". (Material: dpa)