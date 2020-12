Insolvenzverfahren für Wonnemar in Marktheidenfeld eröffnet

Das Wonnemar in Marktheidenfeld ist bereits geschlossen. Nun hat das zuständige Amtsgericht ein Insolvenzverfahren über die Betriebsgesellschaft des Wonnemar-Bades eröffnet und zugleich die Eigenverwaltung bestätigt. Das teilte der Pressevertreter der interSPA-Gruppe mit.

Schwimmbad soll nach Corona-Zwangspause wieder öffnen

Angesichts der erneuten Corona-Zwangsschließung des Erlebnisbads würden die Beteiligten nach einer Zwischenlösung für die Zeit bis zur Wiedereröffnung suchen, heißt es in einer Mitteilung der Betreibergesellschaft interSPA. Die interSPA-Gruppe strebe Gespräche mit der Stadt an, um trotz der schwierigen Umstände den Betrieb des Erlebnisbades langfristig zu sichern. In jedem Fall soll das Wonnemar aber erst einmal bis Februar geschlossen bleiben.

Hohe monatliche Fixkosten

Den jetzigen Schritt begründen die Betreiber unter anderem mit den hohen Fixkosten. Diese liegen bei monatlich rund 75.000 Euro. Das sei auch während des Teil-Lockdowns so, weil das Bad trotz Schließung weiter geheizt und gechlort werden müsse. Andernfalls könnten Schäden entstehen. Um die Arbeitsplätze zu halten, hat die Wonnemar-Betriebsgesellschaft die Stadt um eine Überbrückungshilfe gebeten, bis die sogenannte Novemberhilfe ausbezahlt wird. Die Stadt hat bereits im November Kosten übernommen, weil die finanziellen Reserven bei InterSPA aufgebraucht waren.

Sanierung des Wonnemar eingeleitet

Die Betreibergesellschaft hatte, wegen der ersten Corona-Beschränkungen zu Pandemie-Beginn, bereits Ende September eine Sanierung des Schwimmbads über ein Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet, ohne Auswirkungen auf die Besucher. Das Verfahren entwickelte sich laut aktueller Mitteilung zunächst äußerst positiv. Doch dann musste das Bad zum zweiten Mal coronabedingt schließen und die Situation verschärfte sich erneut. Um überhaupt handeln zu können, hat die Stadt vor kurzem eine städtische Bädergesellschaft gegründet und die eigentlich für Dezember geplante Verabschiedung des städtischen Etats auf Januar verschoben.

Das Erlebnisbad Wonnemar Marktheidenfeld gehört zur interSPA-Gruppe, die deutschlandweit unter anderem sechs Familien- und Erlebnisbäder und Thermen betreibt. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 600 Mitarbeiter. Die Besitzgesellschaft des Bades ist jedoch nicht von der Eigenverwaltung betroffen.