Insolvenzverfahren der Wonnemar-Betriebsgesellschaft eingestellt

Das Insolvenzverfahren der Wonnemar-Betriebsgesellschaft ist eingestellt worden. Das Amtsgericht Stuttgart nannte als Grund dafür die fehlende Masse bei der Interspa-Gesellschaft für die Betrieb Wonnemar Marktheidenfeld mbH. Nun verhandeln die Stadt Marktheidenfeld und die Besitzgesellschaft Interspa GmbH & Co. KG weiter. Dem Amtsgericht Stuttgart zufolge wären aus dem Vermögen der Interspa-Gesellschaft für den Betrieb des Wonnemar Marktheidenfeld noch nicht einmal die Kosten des Insolvenzverfahrens gedeckt.

Verhandlungen über Rückgabe an die Stadt

Die Rechtsanwälte der Besitzgesellschaft und der Stadt verhandeln nun in Richtung Heimfall. Das bedeutet: Die Stadt würde das Freizeitbad von der Besitzgesellschaft früher als ursprünglich vertraglich vereinbart zurückbekommen. Unter normalen Umständen würde das Freizeitbad erst 2042 wieder in das Eigentum der Stadt übergehen. Das Wonnemar wurde in einer öffentlich-privaten Partnerschaft gebaut und 2012 eröffnet. Die Stadt hatte für den Bau und Betrieb des Bades im August 2010 insgesamt 16 Millionen Euro an die Besitzgesellschaft gezahlt. Dafür hatte sie ein Darlehen aufgenommen, das 30 Jahre lang den Haushalt mit jährlich etwa 840.000 Euro für Zinsen und Tilgung belastet.

Bädergesellschaft soll Notbetrieb gewährleisten

Die Stadt Marktheidenfeld gründete nach Bekanntwerden der finanziellen Schieflage der Betreibergesellschaft eine eigene Bädergesellschaft und kümmert sich um den Notbetrieb des Wonnemar. Dieser funktioniere gut, versichert der derzeitige Geschäftsführer der Bädergesellschaft Matthias Hanakam. Im Monat fallen zwischen 30.000 und 40.000 Euro an Kosten an. Damit werden die Energiekosten für Strom, Wasser und Heizung, aber auch die Leasinggebühr für die Chloranlage gezahlt.

Die Stadt zahlt den Notbetrieb bereits seit November, obwohl sie erst kurz vor Weihnachten Zutritt zu dem Bad erhalten hatte. Aktuell befindet sich im großen Becken grünes Wasser, vermutlich wegen eines zu hohen Eisenanteils im Schwallwasserbehälter. Das versuchen Techniker nun in den Griff zu bekommen. Notfalls muss das Wasser bis zur zeitlich derzeit nicht bekannten Wiedereröffnung des Freizeitbades ausgetauscht werden. Bis das Bad pandemieunabhängig wieder öffnet, werde es vermutlich Wochen, wenn nicht Monate dauern, so Geschäftsführer Hanakam.

Städtischer Haushalt für 2021 noch nicht verabschiedet

Wegen der Finanzprobleme des Wonnemar sagte die Stadt Marktheidenfeld ihre Haushaltsverabschiedung im Dezember ab. Am 14. Januar soll nun der überarbeitete Etat vorgelegt werden. Nach wie vor die große Unbekannte ist dabei der Posten Wonnemar. Sollte das Wonnemar früher in das Eigentum der Stadt übergehen, müsste sich die Stadt beziehungsweise ihre Bädergesellschaft um alles kümmern und wieder Personal einstellen.