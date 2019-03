Böwe

Das Unternehmen schlitterte 2010 in die Insolvenz, fast 400 Menschen verloren über die Jahre ihren Arbeitsplatz. Böwe Systec, Marktführer klassischer Kuvertiermaschinen, erweiterte in der Krise seine Geschäftszweige, nachdem 2010 wie auch bei Manroland die Possehl-Gruppe eingestiegen war. In den letzten Jahren stieg der Umsatz, das Unternehmen schreibt seit vier Jahren wieder schwarze Zahlen - eine Erfolgsgeschichte des 1945 von den Herren Böhler und Weber (daher Böwe) gegründeten Unternehmens.

UPM

Im November 2016 streicht der Papierhersteller UPM 150 Arbeitsplätze in der Produktion, rund ein Drittel der Beschäftigten im Augsburger Werk. Grund: Die finnische Konzernmutter will europaweit die Kapazität von grafischen Papieren um 305.000 Tonnen reduzieren. Für viele Augsburger ist die Firma UPM eng mit der früheren Unternehmerfamilie Haindl verbunden. Die traditionsreiche Firma, die zu diesem Zeitpunkt auf eine 152-jährige Geschichte zurückblicken konnte, war im Mai 2001 an die Finnen verkauft worden.

Weltbild

Nachdem die Weltbild-Verlagsgruppe im Januar 2014 Insolvenz anmeldete, gab es zahlreiche Turbulenzen rund um den Konzern. Zu den besten Zeiten arbeiteten 2.200 Beschäftigte in der Augsburger Zentrale. Das Familienunternehmen Droege übernahm die Anteile, die Logistik wurde von Schwaben in die Nähe von Pilsen nach Tschechien verlegt. Von dort werden heute fast alle bei Weltbild bestellten Waren versandt. Weltbild-Chef Christian Sailer sagt: "Die Trendwende ist gelungen." Die Zahl der Mitarbeiter geht jedoch weiter zurück, auch wegen der Schließung von Filialen. In Augsburg sind insgesamt noch 300 Mitarbeiter übrig.