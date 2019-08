Insolvenz: Strenesse entlässt 42 Mitarbeiter

42 Mitarbeiter des insolventen Modeunternehmens Strenesse sollen laut Insolvenzverwalter Hubert Ampferl in eine Transfergesellschaft wechseln. Vor allem Mitarbeiter am Standort Nördlingen, aber auch in München seien betroffen. Kündigungen seien noch nicht ausgesprochen. Man hoffe aber, dass die Mitarbeiter bald einen neuen Job fänden.

Alle Bereiche von Strenesse sind betroffen

Stellenstreichungen bei der Strenesse New GmbH gebe es in allen Bereichen, vom Design bis zur Verwaltung und Logistik, so der Insolvenzverwalter. Das Unternehmen hatte Ende Juni bereits zum zweiten Mal Insolvenz beantragt.

"Wenn man weniger Umsatz macht, braucht man auch weniger Leute." Hubert Ampferl, Insolvenzverwalter.

Die Sommerkollektion 2020 sei schlechter als erwartet bei den Händlern angekommen. Deshalb der erneute Schrumpfkurs. Strenesse habe dann noch rund 110 Mitarbeiter. Es würden aber weitere Jobs wegfallen, weil bis Ende des Jahres die Outlets in Zweibrücken und Neumünster geschlossen würden.

Es gibt noch Hoffnung für Strenesse

Trotzdem sei die Modemarke noch nicht am Ende. Laut dem Insolvenzverwalter sei es in der Branche nicht untypisch, dass kleinere Unternehmen erfolgreich seien. Da etwa Produktion und Logistik ausgelagert seien, sei man sehr viel flexibler und spare Kosten. Durch die Digitalisierung könne man schneller auf Modetrends reagieren.