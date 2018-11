Insolvenz für Würzburger FV vorerst abgewendet

Außerdem haben die Spieler Gehälter gestundet, die bereits seit September fällig waren. Wer die Sponsoren sind, die dem Verein aus dem Stadtteil Zellerau aus der Misere helfen wollen, bleibt aber immer noch im Unklaren. Fraglich ist auch, ob die Finanzspritze den Verein auf Dauer wieder auf gesunde Beine stellen kann.

Thema im Stadtrat

Unterdessen hat die SPD-Fraktion im Stadtrat zu den Haushaltberatungen am Donnerstag den Antrag gestellt, dem WFV einen Zuschuss von bis zu 80.000 Euro zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs zu zahlen. Mit einem gleichlautenden Antrag waren Stadträte von CSU, FDP und FWG allerdings vergangenen Donnerstag im Stadtrat gescheitert.

Benefizspiel gegen Schweinfurt

Sonntag, den 25.11.2018, wollen die "Schnüdel" den WFV unterstützen. Das Benefizspiel gegen den FC 05 Schweinfurt wird um 11 Uhr auf der Sepp-Endres–Sportanlage an der Mainaustraße in Würzburg angepfiffen. Darüber hinaus haben die Schweinfurter dem WFV rund 1900 Karten für das Rückspiel der Schnüdel gegen die Reserve des FC Bayern München am 04.05.2019 in Schweinfurt überlassen. Sie können zu je zehn Euro verkauft werden.