Insolvenz bei Köpa: Sieben Filialen können gerettet werden

Vor knapp zwei Monaten wurde das Insolvenzverfahren der Köpa-Fleischwaren GmbH eröffnet. Wie der Insolvenzverwalter Hubert Ampferl jetzt mitteilt, können sieben der zuletzt zwölf Filialen gerettet werden. Sie werden von vier regionalen Metzgereien übernommen.

Investoren übernehmen Standorte

Bestehen bleiben demnach vier Standorte in Passau, sowie Filialen in Regensburg, Straubing und Wiesenfelden. 70 Arbeitsplätze können erhalten werden. Investoren sind beispielsweise die Metzgerei Braidt aus Hofkirchen und die HW Gastro Konzept GmbH aus Birnbach. Beide Metzgereien hatten Königsbauer-Filialen bereits in den vergangenen Monaten mit Ware beliefert.

Rückzieher des Gründers

Damit macht Unternehmensgründer Helmut Königsbauer jetzt doch einen Rückzieher. Er kündigte vor einigen Wochen an, seine Firma selbst retten und wieder zurückkaufen zu wollen. Wie groß die wirtschaftlichen Probleme waren, hatte sich in diesem Sommer gezeigt, als die Mitarbeiter über mehrere Monate ihr Gehalt mit deutlicher Verspätung bekamen und dabei im Unklaren gelassen wurden, wie es um die Firma steht. Mehrere Angestellte meldeten sich krank oder kündigten. Viele Filialen in Niederbayern und der Oberpfalz mussten geschlossen werden.

Ende August kam die Gewissheit

Ende August meldete die Köpa Fleischwaren GmbH dann Insolvenz an. Zunächst in Eigenverwaltung, die im Oktober in ein Regel-Insolvenzverfahren übergeleitet wurde. Die Produktion wurde eingestellt, Ware nur noch zugekauft. Hatte die Metzgerei in ihren besten Jahren rund 100 Filialen und 400 Mitarbeiter, waren es zum Schluss nur noch zwölf Filialen.

Königsbauer hatte die Köpa-Fleischwaren GmbH 1965 gegründet, im Oktober 2017 allerdings verkauft.