Seit 2003: 650 Menschen aus Bayern nach Afghanistan abgeschoben

650 Menschen sind seit 2003 aus Bayern nach Afghanistan abgeschoben worden. Wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf Anfrage der Bundestagsabgeordneten Nicole Gohlke (Linke) aus München hervorgeht, hat der Freistaat im laufenden Jahr noch bis einschließlich Juli die Abschiebung von 58 Menschen nach Afghanistan veranlasst. Die meisten Menschen aus Bayern (216) waren demnach im Jahr 2019 dorthin abgeschoben worden.

Linke fordern generellen Abschiebestopp

Linken-Abgeordnete Gohlke forderte angesichts der aktuellen Lage in Afghanistan einen generellen Abschiebestopp und ein Aufnahmeprogramm für Geflüchtete. "Viele Länder und Kommunen sind bereit, Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen", sagte Gohlke. "Spätestens jetzt muss gelten: Kein einziger Mensch darf zurückgeschickt werden." Die bayerische Landesregierung müsse zudem den Familiennachzug für Angehörige afghanischer Flüchtlinge vereinfachen.

Gohlke: Bundesregierung hat Situation beschönigt

Die Bundesregierung müsse sich vorhalten lassen, "die Situation auch beschönigt zu haben, weil sie weiter abschieben wollte", sagte Gohlke. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe zunächst keinen Abschiebestopp erlassen, obwohl die Taliban schon den Großteil des Landes eingenommen hatten: "Die Aussetzung der Abschiebungen kam viel zu spät, als der Sieg der Dschihadisten nicht mehr zu leugnen war."

Vorläufiger Abschiebestopp erst seit Mitte August

Das Bundesinnenministerium hatte Mitte August mitgeteilt, dass Deutschland wegen der stark verschlechterten Sicherheitslage vor Ort vorerst keine Menschen mehr nach Afghanistan abschieben werde. Im Zuge dessen hatte Innenminister Seehofer aber auch angekündigt, man werde Straftäter und Gefährder wieder aus Deutschland dorthin abschieben, "sobald es die Lage zulässt".

Familiennachzug: Deutscher Landkreistag lehnt Erleichterungen ab

Trotz der angespannten Situation in Afghanistan hat der Deutsche Landkreistag Erleichterungen für afghanische Flüchtlinge beim Familiennachzug nach Deutschland abgelehnt. "Wir sehen für Flüchtlinge aus Afghanistan keinen Änderungsbedarf für den Familiennachzug", sagte Präsident Reinhard Sager der "Rheinischen Post". "Wir haben klare Regelungen, die auch für bedrohte und verfolgte Menschen in anderen Ländern gelten.

Man sollte Afghanen nicht anders behandeln als Flüchtlinge anderswo in der Welt. Für diese begründet die Machtübernahme der Taliban jedenfalls nicht automatisch eine konkrete Verfolgungssituation. Hier kommt es auf den Einzelfall an", sagte Sager. Anders sehe es bei den Ortskräften aus, die sofort einen Aufenthaltstitel in Deutschland bekämen. "Bei ihnen ist der Familiennachzug leichter möglich. Die Ortskräfte und ihre Angehörigen müssen eine Perspektive in Deutschland erhalten", sagte Sager.

Bund-Länder-Gespräche mit Beteiligung von Kommunen

Der Städtetagspräsident Burkhard Jung forderte unterdessen ein Bund-Länder-Gespräch mit Beteiligung der Kommunen über Aufnahme und Integration der Flüchtlinge aus Afghanistan.

"Bund und Länder müssen den Kurs abstecken, wie die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge aus Afghanistan laufen soll. Und die Kommunen müssen bei den Gesprächen von Anfang an mit an den Tisch, denn in den Städten findet Integration statt", sagte der Leipziger Oberbürgermeister der "Rheinischen Post". Viele Städte hätten sich ausdrücklich bereit erklärt, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen.

Integrationsbeauftragte der SPD sieht Deutschland gut vorbereitet

Der Integrationsbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Karamba Diaby, sieht Deutschland für eine Flüchtlingsaufnahme aus Afghanistan gut vorbereitet. "Die Kommunen haben Erfahrungen mit der Aufnahme Geflüchteter und die notwendige Infrastruktur dafür steht auch", sagte er der "Passauer Neuen Presse".

Diaby zeigte sich zudem erfreut, dass der Großteil der Bundesländer sich bereit erklärt habe, die eintreffenden Ortskräfte und ihre Familien aufzunehmen.