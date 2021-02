Insektenschutzgesetz: 400 unterfränkische Bauern protestieren

Im unterfränkischen Ochsenfurt im Landkreis Würzburg wollten eigentlich 200 Bauern gegen die geplanten Verschärfungen im Insektenschutzgesetz auf die Straße gehen. Doch es kamen doppelt so viele. Mit 350 Traktoren haben rund 400 Bauern vor der Zuckerfabrik in Ochsenfurt protestiert. Nach einer Kundgebung sind sie mit ihren Traktoren weiter zu Partei-Geschäftsstellen in Schweinfurt und Würzburg gefahren.

Rübenverband: "Das wird nicht funktionieren"

"Nur mit Verboten und nur gegen uns Landwirte – das wird nicht funktionieren", sagt Stefan Streng, der Vorsitzende des Rübenverbands. Er verteidigt, dass derzeit der Einsatz von Glyphosat im Rübenanbau noch unverzichtbar sei. Außerdem sei die finanzielle Lage vieler Betriebe ohnehin angespannt.

Auch die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) ist gegen eine Verschärfung des Insektenschutzgesetzes. Ihre zentrale Botschaft ist: "Finger weg vom Eigentum der Bäuerinnen und Bauern". Denn einzelne landwirtschaftliche Betriebszweige, wie etwa der Zuckerrübenanbau, würden ihre gesamte Produktion in Gefahr sehen, so Kaniber.

Bauern sehen ihre Existenz bedroht

Die Bauern beklagen, dass die geplanten Reglungen überzogen seien. Vor allem möchten sie kein Verbot von Pflanzenschutzmittel in FFH- und anderen Naturschutzgebieten. "Für viele Betriebe wäre das existenzbedrohend", sagt Stefan Streng vom Rübenverband. Er befürchtet, dass 20.000 Hektar von der Bewirtschaftung ausgenommen werden könnten, weil diese sich im Gebiet rund um die Zuckerrübenfabrik befinden, in der die seltene Wiesenweihe brütet.

Naturschützer für Verschärfung des Insektenschutzgesetzes

Naturschützer begrüßen dagegen die geplanten Auflagen als Schritt in die richtige Richtung. Steffen Jodl vom Bund Naturschutz in Würzburg sagt: "Um den Rückgang der Insekten aufzuhalten, müssten die Bauern ihren großen Einfluss anerkennen." Er betont aber auch, dass man die Landwirte für zusätzliche Auflagen auch finanziell entschädigen müsse. Dass das Verbot von Pflanzenschutzmitteln auch für Vogelschutzgebiete gelten soll, lese er aber nicht aus dem geplanten Gesetz. Vielmehr seien Vogelschutzgebiete ausdrücklich von den Regelungen ausgenommen, so Jodl.

Das Insektenschutzgesetz soll am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen werden.