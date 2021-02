Insektenschutz: Ist die Landwirtschaft in der Verantwortung?

Manche Landwirte fahren im Traktor-Korso hupend nach Berlin, um ihrem Ärger Luft zu machen. Andere halten lieber eine Mahnwache - jedoch aus dem selben Grund: wegen des geplanten Insektenschutzgesetzes, welches das Bundeskabinett heute beraten und beschließen will.

Michael Muhr, 3. Vorstand des Vereins "Landwirtschaft verbindet Bayern", organisiert den Protest vor der Bayerischen Staatskanzlei in München. Sein Ziel: keine weiteren Einschränkungen für Landwirte. "Dieses Programm rettet kein einziges Insekt, da bin ich mir relativ sicher. Das schützt nur Ideologien und Wählerstimmen."

Schutz für Insekten soll ausgeweitet werden

Bereits im September 2019 hatte Bundesumweltministerin Svenja Schulze das "Aktionsprogramm Insektenschutz" ins Bundeskabinett eingebracht. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart und zusammen mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium sollen Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz sowie der Pflanzenschutzanwendungsverordnung vorgenommen werden.

Dadurch sollen unter anderem an den Rändern von Gewässern Randstreifen von mindestens fünf Metern gelten, auf denen keine Pestizide mehr versprüht werden dürfen. Glyphosat soll nur noch in Ausnahmefällen erlaubt sein, bis es komplett verboten wird. Außerdem sollen der Biotopschutz auf Streuobstwiesen und artenreiches Grünland erweitert werden.

Landwirte wollen nicht die Sündenböcke sein

Landwirt Michael Muhr ist der Meinung, mit dem "Aktionsprogramm Insektenschutz" habe man den schwarzen Peter der Landwirtschaft zugeschoben. Es sei immer einfach, pauschal auf die Landwirtschaft zu schimpfen. Dabei gebe es auch andere Ursachen, wie Verkehr, Mobilfunk und Lichtverschmutzung. Zudem fragt sich Muhr, wie schlecht es um die Insekten tatsächlich steht.

Wer ist verantwortlich für Insektensterben?

Die Antwort aus der Wissenschaft ist eindeutig: Den Insekten geht es schlecht — und damit auch dem Ökosystem. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina forderte vor kurzem eine radikale Ökowende. Egal ob Vögel, Insekten oder Pflanzen — fast überall zeigen die Bestandskurven nach unten. Auch eine aktuelle Ausgabe des Fachjournals PNAS bestätigt frühere Erkenntnisse.

Es gibt viele schädliche Faktoren, wie etwa den Klimawandel. In manchen Gegenden wird es Insekten zu heiß oder die Nahrung fehlt. Und auch die Lichtverschmutzung tötet Insekten.

"Der wichtigste Faktor, mit großem, großem Abstand, ist die Landwirtschaft", sagt der (promovierte) Biologe Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogelschutz. "Und wenn Sie sich anschauen, dass fast die Hälfte der Fläche Bayern als landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet wird. Das heißt automatisch: Zumindest für diese Hälfte sind die Landwirte natürlich verantwortlich."

Wissenschaftler haben Hoffnung

Auch für den Direktor des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts, Prof. Dr. Thomas Schmitt, gibt es daran keine Zweifel. In einer Studie in der Nähe von Regensburg habe er die Bestände von Tagfaltern und Widderchen untersucht. Das Ergebnis: In den letzten 170 Jahren sind etwa ein Drittel der Arten verloren gegangen.

Für beide Wissenschaftler gibt es nur eine Lösung: Mehr Rückzugsorte für Insekten, mehr Biotope und ein Umdenken bei Schädlingsbekämpfungsmitteln. Wenn das neue Gesetz kommt, durch das deutschlandweit Gewässerrandstreifen besser geschützt würden, wäre das ein Fortschritt, sagt Norbert Schäffer. "Ohne die Gewässerrandstreifen werden Gewässer belastet, da werden auch Chemikalien eingeschwemmt. Diese Streifen entlang von Gewässern können das Rückgrat sein für einen Biotopverbund, da können sich Insekten zurückziehen und von dort auch andere Lebensräume erschließen."

Landwirte müssen entschädigt werden

Inhaltlich sind sich der Wissenschaftler Norbert Schäffer und der Landwirt Michael Muhr nur über eines einig: Wenn durch das neue Gesetz Flächen wegfallen — dann müssen Landwirtinnen und Landwirte dafür Geld bekommen.