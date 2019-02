vor 42 Minuten

Neue Strategie: Das will München für die Artenvielfalt tun

Die Stadt München will mit einer Biodiversitäts-Strategie die Artenvielfalt fördern. So sollen etwa Frösche und Bienen Rückzugsorte finden - in einer Stadt, die immer weiter verdichtet wird. Dabei arbeitet München auch mit Umweltverbänden zusammen.