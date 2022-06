Freiwillige zählen Insekten für die Wissenschaft

2.700 Freiwillige haben sich bundesweit als Insektenforscher auf die Lauer gelegt: Um Hummeln, Schmetterlinge, Ameisen und andere Insekten zu suchen – und zu zählen. Denn: Studien belegen, dass es in Deutschland immer weniger Insekten gibt. Mit der Aktion wollen der Naturschutzbund (NABU) und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) nicht nur genauere Daten zu den Populationen sammeln, erklärt Tarja Richter vom LBV.

Menschen für Insekten begeistern

Tarja Richter ist an der Auswertung der Daten beteiligt. Sie findet die Aktion vor allem aus anderen Gründen enorm wichtig: Die Menschen sollen so für das Thema sensibilisiert werden und die Scheu vor Insekten verlieren.

Joachim Tyrone aus Volkach in Unterfranken hat mit seinen drei Kindern mitgezählt und will sie so für Insekten begeistern: "Durch die Aktion bekommen sie mehr Hintergrundwissen darüber, wieso die Insekten so nützlich und wichtig sind für uns."

Eine Stunde lang Insekten beobachten

Zwischen dem 3. und dem 12. Juni haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Stunde lang gezählt – und zwar alles, was im Umkreis von zehn Metern krabbelt und fliegt. Damit man die Insekten überhaupt korrekt bestimmen kann, gibt es eine offizielle Zählhilfe, die online zum Download zur Verfügung steht. Darauf sind die häufigsten Insekten abgebildet. Die Freiwilligen können in der Zählhilfe direkt eintragen, welche und wie viele Insekten sie entdeckt haben.

Die Hummel im Fokus der Zählaktion

Im Fokus der Aktion stand die Hummel. Das wird auch in den Ergebnissen der Zählung im Juni deutlich, die NABU und LBV jetzt veröffentlich haben: Die Insekten-Rangliste führt in Bayern mit 1.166 Stück zwar die Erdhummel an, aber das überrascht nicht: Denn sie stand im Fokus der Aktion. Laut Zählhilfe lassen sich die drei häufigsten Hummel-Arten übrigens gut an ihren Hinterteilen unterscheiden.