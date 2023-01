Insekten in Lebensmitteln: Ein gefundenes Fressen für EU-Gegner

Falschbehauptung 3: Abschaffung der Tierhaltung steht bevor

Auf Youtube behauptet ein User: Speise-Insekten würden die Tierhaltung abschaffen.

Richtig ist: Insekten werden in vielen Teilen der Welt regelmäßig gegessen, sie sind eine alternative Proteinquelle. Und das schon ziemlich lange. Und dennoch findet Tierhaltung statt. Außerdem sind Insekten ein Nischenprodukt in der Lebensmittelwirtschaft. Es ist eher so, dass Insekten in Lebensmitteln sogar ausdrücklich beworben werden, seien es Insekten-Riegel oder der Insekten-Burger.

Übrigens können Insekten sogar sehr hilfreich sein in der Tierhaltung. Denn immer häufiger setzen auch Tierhalter Insektenpulver als Tierfutterzusatz ein – wegen des hohen Proteingehalts.

Falschbehauptung 4: Veganer essen Insekten

Nimmt eine Diskussion an Fahrt auf - so unsinnig sie auch ist - darf auch der ein oder andere Politiker nicht fehlen. Ring frei für den bayerischen Wirtschaftsminister Huber Aiwanger von den Freien Wählern! Er schaltet sich auf Twitter in die Diskussion ein: "Früher wurde ein Lebensmittelbetrieb bei Mehlwürmern und Schaben geschlossen, heute soll es 'in' sein, damit Veganer ihr tierisches Eiweiß bekommen."