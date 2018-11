Ins Wasser gestürzt: Polizisten retten Betrunkenen aus der Donau

Polizisten haben am Sonntagmorgen einen Mann aus der Donau in Regensburg gerettet. Der 44-Jährige war offenbar betrunken in den Fluss gefallen.

Anwohner hört "Platschen"

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner gegen 5.30 Uhr den Notruf gewählt, weil er ein lautes Platschen vernommen hatte. Die Beamten vor Ort konnten den Ursprung des Geräusches auch schnell ausfindig machen: Ein Mann klammerte sich krampfhaft an die Ufermauer und schrie nach Hilfe.

Starke Unterkühlung

Gemeinsam gelang es den Polizisten, den völlig entkräfteten 44-Jährigen aus der Donau zu ziehen. Er kam stark unterkühlt und wegen seiner starken Alkoholisierung in ein Regensburger Krankenhaus. Der Mann habe mehr als ein Promille gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Der genaue Wert sei aber unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden an dem Sturz gibt es nicht.