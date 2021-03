Ins Schnelltestzentrum Bad Rodach können auch Thüringer kommen

Der Landkreis Coburg in Oberfranken und der Landkreis Hildburghausen in Thüringen sind Nachbarlandkreise. Im Kreis Hildburghausen gibt es bereits ein Corona-Schnelltestzentrum, und zwar in Heldburg. Dort können sich auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Coburg testen lassen.

Schnelltestzentrum Bad Rodach auch für Nachbarn aus Thüringen offen

Im oberfränkischen Landkreis Coburg geht am Dienstag ein Schnelltestzentrum in Betrieb, und zwar in Bad Rodach. In das können auch Bürgerinnen und Bürger aus Thüringen zum Testen kommen, hieß es bei der Vorstellung des Projekts. Beide Schnelltestzentren werden übrigens von der Johanniter-Unfall-Hilfe in Rudolstadt in Südthüringen betrieben.

Bad Rodachs Bürgermeister hat alle bürokratische Hürden genommen

Schnell und unkompliziert habe man die Weichen für das Schnelltestzentrum in Bad Rodach gestellt, sagte Bad Rodachs Erster Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) dem BR. Die Zusammenarbeit mit den thüringischen Kollegen habe sehr gut funktioniert, auch die bürokratischen Hürden wurden genommen.

Über Ländergrenzen hinweg unkompliziert zusammengearbeitet

Coburgs Landrat Sebastian Straubel (CSU) sagte dem BR, die Region beweise erneut, dass sie zusammengehöre. Die unkomplizierte Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg mache ihn stolz. Nur so könne man die Pandemie in den Griff bekommen. Das Testzentrum in Bad Rodach in Oberfranken ist am Montag-, Mittwoch-, und Samstagmorgen in Betrieb. Im thüringischen Heldburg finden die Tests am Montag-, Mittwoch- und Freitagnachmittag statt.

Nach Heldburg ist es näher als nach Coburg

Bisher sind die Bürgerinnen und Bürger aus Bad Rodach zum Testen lieber nach Heldburg in Thüringen gefahren als nach Coburg, wo es die nächstgelegene landkreiseigene Teststelle gibt. Nach Heldburg sind es neun Kilometer, nach Coburg 18 Kilometer Weg.