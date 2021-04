Ins Land der Franken fahren: abseits der Ausflugsrouten

Das lange Osterwochenende verspricht bestes Frühlings- und Ausflugswetter für pandemiemüde Franken. Raus ins Grüne nach einem gefühlt trüben März passt vielen ins Konzept – gerade jetzt, wo sich der gewohnte Osterurlaub im Süden, in den Bergen, an der See quasi von selbst verbietet. Also – frei nach Victor von Scheffel: Ab, ins Land der Franken fahren – auf der Suche nach dem buntesten Osterei und den wohlgefüllten Osternestern. Aber – bitteschön – nicht dahin, wohin es alle hintreibt.

Ausflugs-Hotspots: Polizei erwartet großen Besucherandrang

Überfüllte Parkplätze im Fränkischen Seenland, zugeparkte Wiesen am Zauberwald-Orchideenweg in Lichtenegg, Mountainbiker und Wanderer im Dauerclinch auf dem Sieben-Brücken-Weg im Nürnberger Reichswald. Überall wo Naturhungrige in großen Mengen aufeinandertreffen gibt es Konfliktpotenzial. Vor allem an den so genannten Ausflugs-Hotspots. Die Polizei versucht ihr Möglichstes, um an Besucherandrang in geordnete Bahnen zu lenken. Viele Kräfte werden dafür in der nächsten Zeit im Einsatz sein, sagt Hermann Guth vom Polizeipräsidium Mittelfranken.

Polizeiaufgebot wie im Sommer 2020

Bereits im vergangenen Sommer und auch im Herbst habe die Polizei erlebt, dass sehr viele Ausflügler unterwegs waren. Auch damals habe die Schutzpolizei versucht, auf die Menschen einzuwirken. Unterstützt wurde diese zum Beispiel von Reiterstaffeln, die gerade an Ausflugs-Hotspots gerne eingesetzt werden. Auch am langen Osterwochenende wolle man die Leute vor Ort belehren. "Auch mit Lautsprecherdurchsagen, sie mögen sich doch bitte an die Regelungen halten", sagt Hermann Guth.

Wandern entgegen der Massen

Dabei gibt es in Franken viel mehr zu entdecken als den Märzenbecherwald, den Fünf-Seidla-Steig (auch wenn die Brauereigasthöfe geschlossen sein müssen) oder den Hesselberg. Die Manager von Frankentourismus haben auf ihrer Internetseite auch Ausflüge und Wanderungen ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade zusammengestellt.

Oberallgäu will Besucherströme lenken

Das Allgäu macht es vor: Das Bayerische Umweltministerium arbeitet in der Pilotregion Oberallgäu an einem Konzept zur Besucherlenkung. Mit einer halben Million Euro sollen dort Konzepte erarbeitet werden, um den Konflikt zwischen erholungssuchenden Corona-Großstädtern und der Natur zu minimieren. Das Konzept müsse möglichst viele ansprechen, damit eine Besucherlenkung funktionieren kann, erklärt Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). Jeder einzelne müsse in der Natur ein Vorbildfunktion einnehmen. Sollte man sich nicht an die Regeln halten, würden nämlich Strafen drohen.

Besucherzählgeräte und "Digitale Ranger"

Das Konzept wird ähnlich wie die Besuchermanagement-Systeme in den beiden bayerischen Nationalparks aufgebaut sein: Besucherzählgeräte sollen es beispielsweise ermöglichen, dass die Gäste schon von Zuhause aus sehen, wie stark besucht eine Region ist. "Digital-Ranger" sollen Informationen über Online-Plattformen und Soziale Medien verbreiten. In schwer zugänglichem Gelände soll der Einsatz von Drohnen getestet werden. Ranger, Gebietsbetreuer und Naturschutzwächter werden weiterhin vor Ort sein – ihr Einsatz wird sogar ausgebaut.

Verantwortungsvoll Klettern

Für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur macht sich auch der Alpenverein stark. Mit der Neuauflage seiner Kampagne "Natürlich klettern" ruft der Verband den Bergsteigern und Kletterern zum Beginn der Saison – vor allem in den Klettergärten in der Fränkischen Schweiz und der Frankenalp – den Schutz der Felsen und der zu ihnen führenden Pfade erneut ins Gedächtnis.

Strafen bis 5.000 Euro

Nicht nur Naturverträgliches findet sich im Internet. Mit Entsetzen betrachtet der bayerische Umweltminister aus Oberfranken Internet-Plattformen, die ausdrücklich Feiern in Naturschutzgebieten wie dem Schwarzsee im Murnauer Moos empfehlen. Illegal – aber vielen egal. Bis zu 5.000 Euro, so Minister Glauber, kann so eine Feier an Strafe kosten.