Innovatives MRT und CT wird in Nürnberg in Betrieb genommen

Das Zentrum für Innovative Radiologie im Preventive Care Center Nürnberg nimmt am Mittwoch (08.07.) zwei neuen High-Tech-Geräte in Betrieb. Sie sollen der Start in eine neue Dimension der digitalen Bildgebung sein.

Genaueste Bildgebung von Herzkranzgefäßen

Das neue ultraschnelle CT Somatom go erlaube gestochen scharfe Herz CT Aufnahmen bei der für Patienten derzeit weltweit geringsten Strahlenbelastung, heißt es in der Mitteilung des Zentrums für innovative Radiologie. Damit sei es möglich, bereits kleinste Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen ohne Herzkatheter zu erkennen und damit Herzinfarkte frühzeitig zu vermeiden.

Das neue Gerät wurde erstmals der Öffentlichkeit im November vergangenen Jahres vorgestellt. Neu dabei ist, dass das Bedienkonzept auf künstlicher Intelligenz basiert. So werden Patientendaten im Vorfeld abgefragt. Danach optimiert der Scanner die Scanparameter dementsprechend, um ein optimales Bildergebnis zu ermöglichen. Auch die Untersuchungzeit soll damit verkürzt werden. Entwickelt wurde das Gerät von Siemens Healthineers in Erlangen/Forchheim.