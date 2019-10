Söder kündigt Zwei-Milliarden-Programm für Innovation an

5.000 neue Informatik-Studienplätze

Geplant sind laut Söder im Zuge der ausgerufenen Hightech-Offensive 10.000 neue Studienplätze in Bayern, davon 5.000 in der Informatik. Auch 1000 neue Professuren sollen entstehen, davon 100 im Bereich künstliche Intelligenz (KI). Das bayerische KI-Zentrum soll dabei in München angesiedelt sein, mit 22 neuen Lehrstühlen. KI-Professuren sind auch in Würzburg (10), Ingolstadt (10) und Erlangen (8) geplant. 50 weitere Lehrstühle sollen in einem Wettbewerb vergeben werden.

Roboter-Prothesen, Pflege-Roboter, Drohnen, autonomes Fahren und Fliegen - diese Bereiche nannte Söder mit Blick auf die Nutzungsmöglichkeiten künstlicher Intelligenz. Söder schwebt auch eine bayerische KI-Fabrik mit Robotern vor, die von Unternehmen oder Arbeitnehmern über das Internet ferngesteuert werden können. In dieser Form wäre das laut Söder weltweit einmalig, er sprach von "Pionierarbeit".

Hightech: Mittelstand soll auch profitieren

Weitere 400 Millionen Euro sollen für eine "Mittelstandsoffensive" ausgegeben werden, um Firmen beim digitalen Wandel zu unterstützen. Der sogenannte Digitalbonus für Unternehmen wird demnach fortgesetzt, es soll auch zusätzliche Unterstützung von Start-ups geben, um diese dauerhaft in Bayern zu halten.

Mit der "Hightech Agenda Bayern" wolle man dafür sorgen, dass Bayern auch in zehn Jahren noch in der Champions League mitspielen könne, erklärte Söder. Man müsse sich dem weltweiten Wettbewerb um die klügsten Köpfe und technologische Dominanz stellen. Der Ministerpräsident verwies auch auf China, das in der kommenden Zeit 150 Milliarden Euro in künstliche Intelligenz investiere.

Söder nennt Mobilfunk-Abdeckung peinlich

Allerdings räumte der Ministerpräsident ein, dass es etwa bei der Mobilfunk-Abdeckung auch in Bayern noch hapere. Diese sei "eine der Peinlichkeiten Deutschlands". Söder erklärte, jeder von den Kommunen gewünschte Mobilfunkmast werde fortan vom Freistaat finanziert.

Bereits bei der CSU-Klausur in Banz vor einigen Wochen hatte Söder den Aufbau von "Leuchtturmprojekten" zur künstlichen Intelligenz sowie in den Bereichen Gesundheit, Mobilität oder Robotik angekündigt. Das heute vorgestellte Konzept entstand demnach in einem mehrmonatigen Prozess, auch unter Beteiligung aller Hochschul-Präsidenten und aller Präsidenten der Handwerkskammern.

Hartmann: Söder setzt auf falsches Thema

Grünen-Fraktionschef und Oppositionsführer Ludwig Hartmann erklärte in seiner Antwort auf die Regierungserklärung, Söder habe das falsche Thema gewählt. Hartmann vermisst demnach ein ausführliches Programm zum Klimaschutz. Der Ministerpräsident habe für Herbst Details zum Klimaschutz angekündigt, nun ducke er sich weg.

Im Hinblick auf Söders Ankündigungen bei Forschung und Innovationen forderte Hartmann weitergehende Konzepte. So könne etwa Robotik perspektivisch Landwirten beim Erreichen einer giftfreien Landwirtschaft helfen. Hartmann nannte Söder mit Blick auf dessen Regierungserklärung "den Erfinder des Superlativs in diesem Hohen Haus".

Arnold mahnt: kein kurzzeitiges "Ideen-Feuerwerk"

SPD-Fraktionschef Horst Arnold betonte, seine Fraktion begrüße die Innovations-Offensive, weil andere Bundesländer und Weltregionen aufgeholt hätten. Allerdings mangelt es laut Arnold an vielen Hochschulen noch immer an der Sanierung, "es bröckelt der Putz". Arnold mahnte auch, es brauche nun nachhaltige Innovationen und kein "kurzzeitiges Ideen-Feuerwerk". Der SPD-Fraktionschef erklärte, bei allen Innovationen müsse die gesamte Gesellschaft mitgenommen werden. "Wir wollen alle mitkommen lassen bei ihren Super-Programmen", sagte er. Zudem müssten die Arbeitsbedingungen vieler Wissenschaftler mit befristeten Verträgen endlich verbessert werden.

Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Ingo Hahn kritisierte in seiner Rede vor allem die Klimaschutz-Politik der Großen Koalition und der bayerischen Staatsregierung. Zu Söders Forschungs-Programm sagte Hahn: Die "grüne Wende" sei in Deutschland angekommen, mit negativen Folgen auch für die Forschung. "Geldausgaben und Förder-Feuerwerke" würden schon lange nicht mehr reichen.

FDP begrüßt Innovationen grundsätzlich

Der FDP-Abgeordnete Wolfgang Heubisch bemängelte, dass im Bereich Forschung aus vielen Ankündigungen der Vergangenheit bisher nichts geworden sei. Zwei Milliarden Euro für Investitionen träfen aber bei der FDP-Fraktion auf Zustimmung. FDP-Fraktionschef Marin Hagen erklärte: "Der Abschied von der Schuldentilgung ist nicht das Ergebnis von sinnvollen Zukunftsinvestitionen, wie sie in der Regierungserklärung angekündigt wurden, sondern er ist das Ergebnis der Wahlgeschenke, die die Regierung im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat."

Unterstützung für Söders Pläne gibt es derweil erwartungsgemäß vom Koalitionspartner, den Freien Wählern. Fraktionschef Florian Streibl erklärte, Bayern werde sich immer wieder neu erfinden müssen, um der "Motor in Deutschland" zu bleiben. "Wir müssen das Wissen, das Können und die Techniken im Land behalten."