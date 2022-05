Innovation am Bodensee: Stromerzeugung in der Obstplantage

Eine Photovoltaik-Anlage über einer Obstplantage? Forscher und Landwirte experimentieren damit gerade am Bodensee. Kritiker befürchten unter anderem, dass die Äpfel dadurch weniger Licht bekommen.

Zum Artikel: Weniger Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen gefordert

Montage der Photovoltaik-Anlage über den Obstbäumen

Landwirt Hubert Bernhard geht durch seine Apfelbaum-Plantage. Die Bäume stehen dicht an dicht, Reihe neben Reihe. Dazwischen blitzt die Sonne durch. Es fällt aber auch viel Schatten auf den Boden und die Blüten, die gerade austreiben und eigentlich Licht brauchen. Grund ist eine Photovoltaik-Anlage, die Mitarbeiter einer Firma aus Gunzenhausen gerade über der Obstplantage montieren.

Platte für Platte heben sie sie auf eine Alukonstruktion – so bekommen die Baumreihen quasi ein Photovoltaik-Dach auf einer Fläche von einem halben Hektar. Aber nicht vollständig schwarz oder dunkelblau, wie man das von Hausdächern kennt. Auf jedem PV-Modul sind nur einige handgroße Photovoltaik-Zellen untergebracht. So bekommen die Apfelbäume darunter noch Licht. Aber reicht das für eine gute Ernte?

Zu wenig Licht schadet der Apfelblüte

Hubert Bernhard weiß das noch nicht genau. Der Obstbauer rechnet sicher mit weniger Ertrag. Wie schlimm es wird, muss sich zeigen. Bei manchen Sorten, die besonders viel Licht benötigen, wird eine PV-Anlage den Äpfeln wahrscheinlich mehr schaden als nutzen. Gerade im Frühling brauchen die Bäume viel Licht. Sonst bilden sie durch Photosynthese weniger Zucker, weshalb die Blüten schlechter befruchtet werden und dann abfallen. Die Folge: Weniger und kleinere Früchte, weniger Farbe an den Äpfeln.

Insgesamt befürchten Kritiker eine schlechtere Qualität. Hubert Bernhard sagt: "Wir können es jetzt hier sehen. Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Kann aber auch sein, es funktioniert gut." Er jedenfalls will es wissen. Deshalb nimmt er das Risiko für einen möglichen Ernteausfall gerne in Kauf.

Erstmals eine Photovoltaik-Anlage über einem Obstbestand

Die PV-Anlage über einer bestehenden Obst-Plantage, deren Besitzer auch auf den Ertrag angewiesen sind, ist ein Novum. Weder den Landwirten noch der Wissenschaft ist bekannt, dass so eine Anlage bisher irgendwo sonst existiert. Der landwirtschaftliche Betrieb lebt von dem Verkauf der Äpfel und somit von dieser Fläche. Meistens wurden Bäume dafür extra gepflanzt. Die Auswirkungen sind dann aber erst Jahre später erkennbar. Hier könnten schon im Herbst erste Ergebnisse vorliegen.

Klimatechnischer Heilsbringer oder Schwachsinn?

Oliver Hörnle vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg betreut das Projekt und begleitet es wissenschaftlich. Er weiß, dass die sogenannten Agri-PV-Anlagen die Gemüter vieler Menschen in der Region erhitzen. Seinen Worten nach sehen die einen darin bereits einen Heilsbringer, die anderen bezeichnen die Idee als Schwachsinn. An diesen Polen bewegt sich laut Hörnle oft die Diskussion. Aber er ist überzeugt: "Die Agri-PV wird ein Bestandteil der Energiewende werden".

Strom von der Obstanlage – sinnvoll und machbar?

In Kressbronn am Bodensee, an der baden-württembergischen Grenze zu Bayern, wollen sie es herausfinden. Die Anlage ist Teil von mehreren Testaufbauten im Süden Deutschlands. Hörnle und Bernhard sehen hier beide das Problem von zu wenig Licht für die Äpfel. Im Vorfeld gab es deshalb Simulationen. Auch sind auf der einen Hälfte über den Obstbäumen Module installiert, die mehr Licht durchlassen, auf der anderen Hälfte kommt etwas weniger Licht hindurch. So können die Auswirkungen später im Vergleich untersucht werden. Sowohl Oliver Hörnle als auch Hubert Bernhard sehen mögliche Vorteile.

PV-Module könnten Obst vor Hagel schützen

Vor allem könnten die PV-Module Schutz vor Wettereinflüssen bieten: Schutz vor Starkregen, Frost, vor zu starker Sonneneinstrahlung und vor Hagel. Obstbauer Hubert Bernhard sagt: "Das ist statt Hagelnetzen gedacht, dass wir den Hagel und Wasser weghalten von den Bäumen und dadurch erhoffe ich mir eine große Einsparung von Pflanzenschutzmitteln". Die müsse er vor allem im Kampf gegen Schorfpilze ausbringen. Wenn es regnet werden die Mittel von den Blättern gewaschen. Bernhard muss erneut spritzen. "Wenn ich natürlich das Wasser von oben her wegnehme, dann habe ich dieses Problem nicht mehr." 50 bis 60 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel könnten es seiner Einschätzung nach werden.

Erzeugter Schatten schützt Äpfel vor Sonnenbrand

Ein weiterer Vorteil: Im Sommer haben die Früchte immer mehr mit der direkten Sonneneinstrahlung zu kämpfen. Bei starker Hitze bekommen Äpfel dann Sonnenbrand: die Schale wird braun-schwarz. Das Risiko vor solchen Schäden nimmt laut Bernhard zu. Hier könnte der Schatten durch die PV-Anlage den Früchten wiederum helfen.

So auch im Frühling, wenn die Blüten wie jetzt voll auf sind und es nochmal Frostnächte gibt. Ein, zwei Grad Temperaturunterschied sind da oft entscheidend. Ist es den Blüten zu kalt, bekommen die Früchte später harte, braune Stellen. Die Äpfel sind zwar schmackhaft, dürfen aber nicht mehr in den Handel. Hier erhofft sich Landwirt Hubert Bernhard durch das Dach der PV-Anlage ein wenig mehr Schutz für die Bäume.

"Und wenn ich das dann alles miteinander verbinden kann: Stromproduktion mit Hagelschutz, mit Regenschutz – ich denke, dann ist das eine super Sache." Hubert Bernhard, Landwirt

Sorge vor beschädigten Äpfeln

Sicher aber ist das alles nicht. Skeptisch zeigt sich zum Beispiel Peter Triloff von der Marktgemeinschaft Bodenseeobst. Der promovierte Agrarwissenschaftler aus Lindau ist zuständig für die Beratung von Landwirten in der Region. Er hält nichts von der Idee: Bei Starkregen weht oft ein starker Wind. Wenn der von der Seite kommt, bringt ein PV-Dach oben nach Ansicht von Triloff wenig. Ähnliches gilt für ihn auch beim Hagel.

Seine größte Sorge ist ebenfalls, dass die Äpfel zu wenig Licht bekommen. Das wisse man aus 20 Jahren Erfahrung mit schwarzen Hagelnetzen. Die schlucken laut Triloff so viel Licht, "dass die Äpfel darunter nicht mehr richtig wachsen, sich nicht mehr richtig ausfärben, nicht mehr die Qualität bekommen".

Ein Knackpunkt, wenn man die Energiewende an sich betrachtet, ist für Peter Triloff vor allem die Flächenverteilung zur Erzeugung von Strom.

PV-Anlage statt Maisanbau für Energiewende

Triloff sagt: "Wir haben in Deutschland auf rund 34.000 Hektar Kernobstanlagen, von denen man nur einen kleinen Teil für PV nutzen könnte, wenn es denn funktionieren würde". Auf der anderen Seite werde auf einer Fläche von einer knappen Million Hektar Mais angebaut – zur Gewinnung von Strom durch Biogas-Anlagen. Dazu wird der Mais in Silos gelegt und bei Bedarf vergärt. Durch das entstehende Gas kann später Strom gewonnen werden. Aufwändig, umständlich, ineffizient, findet Peter Triloff. Er plädiert dafür, dass auf den Maisanbauflächen auch in Bayern künftig mehr Photovoltaik-Anlagen entstehen sollen. Das sei gut für die Artenvielfalt und für die Stromausbeute.

Strom für bis zu 70 Haushalte pro Jahr

Die geht dann direkt ins Netz und ist laut Triloff pro Hektar 40 Mal höher als über den "Umweg" vom Maisanbau über Biogas zum Strom. Allerdings darf man dabei wiederum nicht vergessen, dass Mais in den Fahrsilos gut und lange gelagert werden kann. Man kann ihn gezielt zur Stromerzeugung einsetzen, etwa wenn die Sonne nicht scheint und kein Wind weht – der Mais fungiert so quasi als eine Art Stromspeicher.

Bei Hubert Bernhard gibt es keinen solchen Speicher. Die PV-Anlage wird in den nächsten Tagen ans Netz gehen und speist dann den erzeugten Strom direkt ein, mit einer Leistung von 232 Kilowatt Peak. Das entspricht in etwa dem Jahresverbrauch von 60 bis 70 Einfamilienhäusern.