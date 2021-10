Innopark Kitzingen: Von der Kaserne zum Gewerbepark

Der ehemalige Supermarkt der US-Amerikaner in Kitzingen wird derzeit zu einem Bürogebäude umgebaut. "Kleine Büros sind seit Corona besonders gefragt", meint Michael Klos, der Leiter des rund 54 Hektar großen Gewebeparks am Stadtrand von Kitzingen. Die ehemalige Kaserne umfasst 118 Gebäude, genutzt werden aktuell 80.

Nach europaweiter Ausschreibung Zuschlag für privaten Investor

Dort wo früher Panzer repariert wurden, stehen nun großflächig Photovoltaikanlagen. Ein regionaler Investor bekam nach europaweiter Ausschreibung den Zuschlag für die rund 54 Hektar große Fläche. Als erstes wurden 1,1 Megawatt Photovoltaikanlagen installiert. Inzwischen ist der Innopark Teil der Hoch.Rhein Gruppe, einem Zusammenschluss von Gesellschaftern aus der Region. Gebäude und Flächen werden vermietet.

Platz für Firmen und Startups

Charge IT beispielsweise entwickelt und baut Ladesäulen für Elektroautos. Die Technik kommt auch vielerorts im Innopark zum Einsatz und wird hier auch getestet. Da viele Flächen versiegelt sind, ist der Innopark auch optimal für die Firma "Autokontor". Der Logistiker hat Platz für rund 3.500 Fahrzeuge. Sie werden hier begutachtet und aufbereitet. Der Gewerbepark ist auch ideal für Startups. Das 16 Quadratmeter große Büro kostet monatlich 199 Euro. Funktioniert die Geschäftsidee, können weitere Flächen dazukommen oder auch wieder gekündigt werden.

Reichlich Platz für neue Ideen

Jochen Freier hat rund 25.000 Quadratmeter gemietet. Der Unternehmer entwickelt in Kitzingen Software und betreibt einen Großhandel für Reifen. Sein Unternehmen ist im Innopark langsam herangewachsen. Bei Bedarf konnte er einfach zusätzliche Flächen anmieten. Platz gibt es jedenfalls reichlich. Fast 600 Menschen arbeiten auf dem Gelände – forschen, entwickeln und produzieren.

Neue Attraktionen für Kitzinger

In der ehemaligen Sporthalle der US-Amerikaner können auch Kinder und Jugendliche trainieren: Basketball, Fußball und Tischtennis. Der Kitzinger Unternehmer Jochen Freier ist Initiator des Projektes. Er will junge Sporttalente fördern. Vor der Halle kann zudem Adventure-Golf gespielt werden. Die Bahnen sind dabei etwas länger als beim Minigolf, aber mit ähnlichen Hindernissen. Das Angebot soll Familien und Gruppen in den Innopark locken. Der Leiter Michael Klos hofft, dass das Gewerbegebiet durch die neuen Angebote näher an die Bewohnerinnen und Bewohner von Kitzingen rückt.