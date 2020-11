InnKlinikum Altötting und Mühldorf: Ernste Lage wegen Corona

Die Situation im InnKlinikum Altötting und Mühldorf ist wegen der vielen stationären Corona-Patienten - positiv getesteten Covid-Patienten und Verdachtsfällen - sehr ernst. Das wurde in einer Pressemitteilung der Klinik bekanntgegeben.

An "Grenze der Belastbarkeit" angekommen

Nach Angaben des Pressesprechers des InnKlinikums verzeichnet der Klinikverbund der Landkreise Altötting und Mühldorf (Stand 25.11.20) stationär 78 Positivfälle und 13 Verdachtsfälle. Acht Patienten sollen sich aktuell auf den Intensivstationen befinden, sieben davon mit Beatmung. Damit sei man an der Grenze der Belastbarkeit angekommen.

"Wir haben auf den IMC- und Intensivstationen kaum noch Plätze frei, was dazu führt, dass die Patientenversorgung immer schwieriger wird." Thomas Ewald, Vorstandsvorsitzender InnKlinikum

Die ernste Lage würde auch reguläre Patienten in Mitleidenschaft ziehen, da diese nicht mehr hinreichend versorgt werden könnten – wie beispielsweise Patienten, die aufgrund eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls ein Intensivbett benötigten - erklärt der Vorstandsvorsitzende weiter.

Auch Zusatzkapazitäten am Limit

Zusätzlich geschaffene Kapazitäten sind laut Mitteilung ebenfalls am Limit. Beispielsweise sollen im Krankenhaus Burghausen, welches Teil des InnKlinikums ist, zwei Stationen nur für Covid-Patienten freigemacht und entsprechendes Personal extra für diese Stationen hinzugezogen worden sein. Jedoch sind laut InnKlinikum die 40 geschaffenen extra Plätze bereits fast voll belegt. Als weitere Strategie plant das InnKlinikum in Altötting nun eine Covid-Station mit 36 Betten.

Im Frühjahr wurden alle Corona-Patienten noch in das InnKlinikum nach Mühldorf verlegt, jedoch sei dies aktuell keine Lösung. "Anders als im Frühjahr ist es nur schwer möglich, Patienten in die Kliniken anderer Landkreise zu verlegen, denn auch diese sind am Limit", beschreibt Vorstandsvorsitzender Ewald die Situation.

Appell: Hygienemaßnahmen einhalten

"Die kommenden Wochen werden für das InnKlinikum und alle anderen an der regionalen Gesundheitsversorgung beteiligten Kräfte eine enorme Herausforderung darstellen." Der Vorstandsvorsitzende appellierte auch an die Bevölkerung, sich an die Hygienemaßnahmen zu halten. Die Patientenversorgung des InnKlinikums Altötting und Mühldorf sei bereits am Limit. Um diese aufrecht zu erhalten, brauche es die Unterstützung der Bürger, so Ewald. Nach Angaben des RKI (Stand 25.11, 00:00 Uhr) liegt die Sieben-Tage Inzidenz des Landkreises Mühldorf bei 226,1 der Wert für den Landkreis Altötting bei 210,7.