InnKlinikum Altötting und Mühldorf: Covid-Haus macht sich bereit

Das InnKlinikum Altötting und Mühldorf, mit insgesamt vier Häusern in Altötting, Burghausen, Haag und Mühldorf, hatte in der ersten Phase der Pandemie monatelang ein eigenes „Covid-Haus“ mit mehreren Isolierstationen für die beiden Landkreise. Mühldorf versorgte die an Covid-19 Erkrankten, die anderen Häuser blieben dabei coronafrei und versorgen die Patientinnen und Patienten ohne Corona.

"Alle Stationen sind über einen bestimmten Zeitraum zu Covid-Stationen geworden, also nur isolierpflichtige Patienten sind hier behandelt worden und das war natürlich schon eine Herausforderungen für das Personal. Genauso, wenn man im Haus über die Stationen gegangen ist: Es war kein Besuch im Haus, das war manchmal direkt gespenstisch." Annemarie Denkl, Pflegedirektorin in Haag und Mühldorf, über die erste Phase der Pandemie.