Innernzell: Bauer wird von Kuh eingequetscht und stirbt

Tragischer Unfall auf einem Bauernhof: Am vergangenen Freitagmorgen (12.8.) ist ein 48-jähriger Landwirt in Innernzell im Landkreis Freyung-Grafenau von einer Kuh schwer verletzt worden. Heute meldet das Polizeipräsidium Niederbayern, dass der Landwirt noch am Freitagabend im Krankenhaus seinen schweren inneren Verletzungen erlegen ist.

Kuh drückte Landwirt gegen Metallgitter

Laut Polizei wollte der Landwirt die Kuh in den Stall treiben. Dabei wurde er massiv gegen ein Metallgitter gedrückt und schwer verletzt. Die Tochter des Mannes verständigte die Rettungskräfte, die den Mann in das Deggendorfer Krankenhaus brachten. Dort starb er am Abend.

Die Kripo Passau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden oder grob fahrlässiges Eigenverschulden konnten die Ermittler nicht feststellen.

Laut PNP Online war der fünffache Familienvater Vollerwerbslandwirt. Innernzells Bürgermeister Josef Kern (CSU) zeigte sich schockiert und bot der Familie die Unterstützung der Gemeinde an.