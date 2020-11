Innerhalb von drei Wochen: Aus Eishalle Regen wird Impfzentrum

Ärzte aus dem Ruhestand holen

Die eigentliche medizinische Arbeit übernehmen die Arberlandkliniken und deren MVZ. Eingesetzt werden unter anderem Ärzte im Ruhestand und medizinisches Fachpersonal, für das es bereits einige Bewerbungen gibt. Geplant ist, dass vier bis fünf Ärzte und sechs medizinische Fachangestellte täglich Dienst machen. Ärzte im Ruhestand wählt man deshalb, weil man die normale hausärztliche Versorgung in der Region nicht beeinträchtigen will.

Mehrere Bereiche werden aufgebaut

200 bis 250 Menschen will man in der Eishalle Regen, so die jetzige Planung, pro Tag impfen können. Die Stationen dafür werden im Einbahnstrassensystem aufgebaut: vom Check-in und einem Wartebereich über Plätze für ein Aufklärungs-und Anamnese-Gespräch, das zwingend vorgeschrieben ist und das ein Arzt machen muss, bis zu Stationen für die eigentliche Impfung.

Es wird außerdem einen Bereich geben, wo die Geimpften noch eine bestimmte Zeit bleiben müssen, falls es zu eventuellen Impfreaktionen kommt. Pflege-und Altenheime werden durch mobile Impfstationen betreut, die das Rote Kreuz übernehmen wird.

Zwei Impfstoffe für Regen

Der Impfstoff wird zentral angeliefert - aus acht Orten in Bayern, die für die Lagerung eingerichtet werden. Verimpft werden sollen zwei verschiedene Impfstoffe und zwar voraussichtlich der von Biontech-Pfizer und der von AstraZeneca. Die Lagerung des Impfstoffs von Biontech-Pfizer, der minus 70 Grad braucht, soll in Deggendorf eingerichtet werden. Minus 70 Grad, betonte der Vorstand der Arberlandkliniken Christian Schmitz, sind auch in der Eishalle Regen nicht möglich. Angelieferte Chargen müssen deshalb dann in einem bestimmten Zeitraum verimpft werden.

Hausärzte könnten diese Mengen nicht lagern

Die Impfstoffe werden wohl in großen Gebinden von je 975 Impfdosen angeliefert, auch deshalb die Entscheidung, zentrale Impfzentren einzurichten und das Ganze nicht an Hausärzte zu delegieren. Einzelne Hausarztpraxen könnten diese großen Mengen nicht nebenher verimpfen.

Impfung bleibt freiwillig - für alle

Wer zuerst geimpft wird, dafür entsteht derzeit noch von der Ständigen Impfkommission in Deutschland eine Priorisierungsliste. Es werden aber wohl anfangs vor allem Ältere und medizinisches Personal sein. Die Impfung bleibt aber, auch für Senioren, freiwillig.

Impfzentrum wohl bis Spätsommer 2021

Der Landkreis rechnet damit, dass das Impfzentrum bis August, spätestens September 2021 in der Eishalle Regen bleibt. Sollten danach noch Impfungen nötig sein, werde man entweder umziehen oder die weitere Aufgabe an Hausärzte geben. Das sei aber jetzt noch alles nicht entschieden.

Im Winter 2021/2022 soll die Eishalle aber möglichst wieder den Sportvereinen gehören, die jetzt zurückstehen müssen, wurde heute betont. Die Kosten für die Hallenmiete, solange das Haus Impfzentrum ist, übernimmt der Freistaat Bayern.