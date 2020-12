Innenstädte: Stärkster Adventssamstag in Mittelfranken erwartet

Ist es die letzte Chance, um Weihnachtsgeschenke vor Ort einzukaufen? Der Einzelhandel in Mittelfranken erwartet heute den besucherstärksten Adventssamstag in diesem Jahr. Aufgrund des drohenden Lockdowns würden sicher einige Verbraucher die Weihnachtseinkäufe vorziehen, sagte der mittelfränkische Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern Uwe Werner dem BR. Die Personalplanungen in den Geschäften laufe auf Hochtouren, um den Kundenansturm corona-konform zu bewältigen.

Bisher schwache Besucherzahlen in der Nürnberger Innenstadt

An den letzten beiden Adventssamstagen seien rund 80.000 Menschen in die Nürnberger Innenstadt gekommen, so Werner weiter, deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Da waren es an den Samstagen im Advent jeweils rund 120.000 bis 150.000 Kunden gewesen. Der mittelfränkische Verbandsgeschäftsführer nannte die Stimmung im Handel gedrückt.

Textilhandel besonders betroffen

Es gebe im Moment sicher Wichtigeres als Shopping, trotzdem sei zu befürchten, dass einige hundert Einzelhändler in Mittelfranken im Lauf des nächsten Jahres aufgeben müssten. Besonders schwierig ist Werners Worten zufolge die Situation im Textilhandel. Dieser habe im laufenden Weihnachtsgeschäft Umsatzeinbußen von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr hinnehmen müssen.

Kritik an später Impfstoff-Zulassung

Werner kritisierte die aus seiner Sicht schleppende Entwicklung bei der Impfstoff-Zulassung. "Ich nehme mit Verwunderung zur Kenntnis, dass in Großbritannien schon geimpft wird, und in den USA an diesem Wochenende damit begonnen werden soll", so Werner wörtlich. In Deutschland könne man dagegen nur warten, bis die EU in die Gänge komme.