Innenstädte in der Krise: "Wir fordern eine echte Perspektive"

Hier und da ein paar Passanten und Spaziergänger, mehr ist gerade nicht los in den bayerischen Innenstädten. Denn die Läden für Lebensmittel und den täglichen Bedarf, die trotz Corona geöffnet bleiben dürfen, sind aus den Stadtzentren und Fußgängerzonen oft längst verschwunden. Die Angst ist groß, dass das auch nach Corona so bleibt. Eine Angst, die auch Gastronomen und Hoteliers in den bayerischen Städten teilen, denn offene Geschäfte und gut gehende Restaurants und Wirtshäuser sind seit jeher eng miteinander verknüpft.

Im Thema des Tages auf B5 aktuell hat Lukas Fuhr mit Thomas Geppert gesprochen, dem Geschäftsführer des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. Er hofft vor allem, dass die Überbrückungshilfen schnell bei den Betrieben ankommen. Und er fordert eine Öffnungsperspektive sowie kreative Zusammenarbeit von Handel, Gastronomie und Politik in der Zukunft.

B5 aktuell: Herr Geppert, fangen wir mal mit der Gastronomie an. Wie groß ist Ihre Angst, dass durch Corona auch ein Stück weit die bayerische Wirtshauskultur jetzt verloren geht?

Thomas Geppert, Geschäftsführer des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands: Ja, die Sorge ist natürlich riesig, denn wir haben viele kleine Familienbetriebe, die es auch schon vor Corona äußerst schwer hatten. Aber jetzt, durch das unverschuldete Schließen der Betriebe, steht vielen das Wasser bis zum Hals. Sie kämpfen um ihre Existenz und deswegen ist die Lage wirklich äußerst angenehm.

Auf einer Skala von eins, alles gut, bis zehn, Katastrophe - wie angespannt ist die Lage in der bayerischen Gastronomie?

Vor einer Woche war es bei neun. Jetzt hoffen wir, dass es wieder etwas nach unten geht, weil nun tatsächlich seit ein paar Tagen die Auszahlung der lange versprochenen November-Hilfen stattfindet. Wir hoffen, dass dieser Liquiditätsschub jetzt bis Ende Januar bei nahezu allen Betrieben angekommen ist. Das wird uns wieder einige Wochen über Wasser halten. Aber es sind natürlich noch die Dezember-Hilfen offen. Und auch die Überbrückungshilfe III, die ja eigentlich für Schließungen ab Januar gelten soll, muss schnellstmöglich beantragt werden. Denn ohne diese Rettungsmaßnahmen werden es die Betriebe leider nicht schaffen.

Dann gibt es die Arbeitnehmer. Gerade in der Gastronomie sind viele nicht fest angestellt. Wird denn denen angemessen geholfen?

Im letzten Jahr gab es ja so einen steuerfreien Corona-Bonus. Es wäre gut, wenn man den auch in diesem Jahr wieder zur Verfügung stellen würde. Sicherlich haben die Unternehmer nicht viel liquide Mittel. Aber wenn jetzt die November- und Dezember-Hilfen kommen, dann kann man vielleicht doch den Mitarbeitern den einen oder anderen Beitrag zur Verfügung stellen. Das wäre ein wichtiger Schritt. Denn wir erleben schon, dass sich jetzt zunehmend Mitarbeiter umorientieren. Dabei: Wenn es wieder losgeht, wird es ja auch richtig losgehen. Und ein Arbeiten in der Gastronomie ist ja immer noch wunderschön. Und von daher hoffen wir, dass wir viele Mitarbeiter halten können, dass bald diese Öffnungsperspektive kommt und wir dann für Mitarbeiter und natürlich auch für die Gäste wieder da sein können.