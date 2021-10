"Innenstädte beleben": 300.000 Euro fließen nach Bayreuth

Die Stadt Bayreuth erhält für ihren Projektfonds "Innenstädte beleben" 300.000 Euro vom Freistaat, teilte das Bauministerium mit. Demnach habe Staatsministerin Kerstin Schreyer (CSU) den Förderbescheid bereits symbolisch übergeben.

Pandemie hat in Bayreuther Innenstadt Spuren hinterlassen

Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) ist sehr erfreut über die Förderung, denn "die Pandemie hat auch in der Bayreuther Innenstadt Spuren hinterlassen, die nun mit gezielten Maßnahmen gemildert werden können." Die Stadt will nun die lokale Wirtschaft, Kulturschaffende und Bürger mit individuellen Projekten unterstützen. Vor allem die Reaktivierung von Leerständen spiele dabei eine zentrale Rolle, heißt es in der Mitteilung. Die Innenstadt könne dabei auch durch die Schaffung sogenannter Pocket-Parks, also kleiner Grünflächen, attraktiver werden.

Corona als Chance für Innenstädte

Auch Staatsministerin Schreyer ist von dem Projekt überzeugt: "Die Städtebauförderung ist seit 50 Jahren ein Erfolgsprojekt. Mit dem Sonderfonds 'Innenstädte beleben' setzen wir sie ein, um aktuellen Herausforderungen in den Kommunen zu begegnen", denn das Thema sei aktueller denn je. Zudem müssten für die "Innenstädte der Zukunft" alle Bereiche inkludiert werden, von Kunst über Kultur bis zum Handel und der Gastronomie. "Wir haben es jetzt in der Hand, ob Corona vielleicht sogar eine Chance für die Innenstädte wird", meint Schreyer.

100 Millionen Euro für bayerische Innenstädte

Das Bauministerium hat dieses Jahr insgesamt 100 Millionen Euro für den Sonderfonds "Innenstädte beleben" bereitgestellt. Mit den Mitteln werden Städte, Märkte und Gemeinden bei der Stärkung und Erhaltung ihrer Ortskerne unterstützt. In Nürnberg beispielsweise werden rund zwei Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung gestellt.