Innenstadtkoordinatorin soll Höchstädt wiederbeleben

Eines der wichtigsten Ziele der Stadt Höchstädt ist die Belebung der Innenstadt. Es sollen mehr Leute, mehr Kunden kommen. Doch momentan gibt es zu viele leere, dreckige Schaufenster in der Innenstadt, die nicht gerade einladend wirken. Deswegen hat sich Bürgermeister Gerrit Maneth Hilfe geholt: die Innenstadtkoordinatorin Sonja Gastl.

Kreative Ideen sollen Geschäftsleute anlocken

Gastl soll dabei helfen, neue Geschäftsleute für eine dauerhafte Niederlassung zu begeistern. Das geht nicht über Nacht - deshalb könne man die leerstehenden Läden auch gut zwischen nutzen, sagt Innenstadtkoordinatorin Gastl. "Es gibt ja auch Pop-Up Stores. Dass man versucht, Kontakt zur kulturellen Szene herzustellen, vielleicht macht man da mal eine Vernissage oder eine Lesung."

Höchstädt bietet viel, aber noch nicht genug

Für die, die vor Ort kaufen wollen, gibt es einiges in Höchstädt: Bäcker, Metzger, Apotheker, Optiker – was fehlt sind ein Bekleidungsgeschäft oder eine Drogerie. Und: Die Kunden müssen weiterhin kommen, damit das bestehende Angebot bleibt. Auch dafür plant Sonja Gastl Aktionen. Auf der Straße spricht sie zum Beispiel Passanten an, sie will die Bürger mit einbinden, Ideen für die Innenstadt zu entwickeln.

Bürger können Vorschläge einreichen

So können Höchstädter Bürger mit ihren eigenen Vorschlägen ins Rathaus kommen und mit der Innenstadtkoordinatorin darüber sprechen. Es gebe viele Möglichkeiten, sagt Gastl. "Mich würde es freuen, wenn es kleine Nischengeschäfte gäbe, die spezielle Zielgruppen ansprechen", erklärt sie. Das sollten Läden sein, für die die Leute extra nach Höchstädt kommen möchten.

Ladenbesitzer hoffen auf mehr Kunden

Mehr Frequenz wünscht sich auch die alteingesessene Höchstädter Schreibwarenhändlerin Martina Roch: "Wir wollen, dass die Innenstadt belebt ist. Durch Restaurants, Ärzte, neue Geschäfte. Nur so haben wir die Chance, dass Leute auch in unsere Geschäfte kommen.“ Sie will, wie auch andere Ladenbesitzer, mit Service und Freundlichkeit gegen die Supermarkt- und vor allem Internetkonkurrenz antreten.